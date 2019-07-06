Vedat Muriqi'den yılın golü

1- Muriqi, transferiyle ilgili tüm ipleri eline geçirdi. Ç.Rizespor’un bonservis kozunu ortadan kaldırdı.

2- F.Bahçe’ye gitmesine sıcak bakan Ç.Rize yönetimine, “nerede oynayacağıma ben karar veririm” dedi.

3- Kazanan G.Saray oldu. Muriqi’yi Fenerbahçe’ye kaptırmadı ve 1 yıl sonra bedava alma şansı doğdu.

G.SARAY ile F.Bahçe arasında uzun süredir devam eden Vedat Muriqi yarışı, Kosovalı futbolcunun önceki gece sosyal medya hesabından açıkladığı şok bir kararla yeni boyut kazandı. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi veren Muriqi, “Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemizde, transferim ile görüş ayrılıklarımızın olması sebebiyle, sürecin şahsımı daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım” ifadelerini kullandı. Peki, Vedat Muriqi’nin bu kararı ne anlama geliyor? Kosovalı futbolcu neden bir yıl daha sözleşmeli olduğu Çaykur Rizespor’da kalma kararı aldı? İşte cevabı...

Çaykur Rize, Galatasaray’a ‘Gelin imzalayalım’ diyebilir

Vedat Muriqi bu hamlesiyle transferde tüm ipleri eline geçirdi... Kulüp başkanı Hasan Kartal’ın istediği Fenerbahçe’yi değil, Galatasaray’ı tercih ettiğini dolaylı olarak ilan etti. Kulübü Çaykur Rizespor’a ‘söz’ hakkı bırakmadı. “Gerekirse bir yıl daha kulübümde kalırım ama ondan sonra hangi takımda oynayacağıma ben karar veririm” dedi. Başka bir deyişle hem Çaykur Rizespor’u hem de kendisinin transferi için Galatasaray ile yarışan Fenerbahçe’yi saf dışı bıraktı.

Peki bu oyunun diğer kazananı kim oldu? Şu andaki tabloya göre; Galatasaray... Sarı kırmızılı kulüp, Karadeniz ekibinin 7-8 milyon Euro gibi bir rakama satmayı planladığı Muriqi’yi bir yıl sonra bedavaya alma şansına sahip oldu. Ancak tabii önümüzdeki süreçte neler yaşanır bilinmez. Çaykur Rizespor yönetimi, futbolcudan para kazanmak amacıyla Galatasaray’a, “Teklifinizi kabul ediyoruz, gelin sözleşme imzalayalım” diye çağrıda da bulunabilir.

Kartal: ‘Vedat’ı problemli futbolcu gibi göstermeyin’

Vedat Muriqi’nin “Bir yıl daha kulübümde kalacağım” şeklindeki açıklamasını değerlendiren Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Kosovalı futbolcunun transferinin askıya alındığını söyledi. Kartal, “Oyuncumuz şu an için oluşan şartlarda bizimle birlikte devam edecektir. Vedat takımımızın yeni sezon hazırlık kampına katılarak takımdaki yerini alacaktır. Transferi askıya alınmıştır. Gelecek günlerin neyi göstereceğini şimdiden kestirmek güç olsa da bu gelişme her iki taraf için de hayırlı olmuştur.” dedi. Vedat’ın çok kaliteli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Kartal, “Vedat’ın transferi için konuşulan rakamlar gerçek değerinin çok uzağında kaldı. Biz kendisi ile konuştuk. Kulübü ile hiçbir problemi yok. Kimse Vedat’ı problemli bir oyuncu gibi de göstermeye çalışmasın” dedi.