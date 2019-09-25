Vedat Muriqi'den transfer açıklaması! Derbi...
Devlerin peşinde olduğu Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, transfer haberlerini kafasından sildi. Ersun Yanal ile görüşen Kosovalı golcü, “Merak etme hocam. Aklım sadece derbi maçta” dedi.
Başta M.United, Tottenhem, Atletico Madrid ve Napoli gibi dev kulüplerin peşinde olduğu son olarak da Juventus'un kendisini takip etmeye başladığı öğrenilen Vedat Muric, hakkındaki tüm spekülatif haberlere kulaklarını tıkadı.
DERBİYİ ŞİMDİDEN YAŞIYORUM
Teknik direktör Yanal'ın kendisiyle özel olarak görüştüğü Muric'in hocasına, "Merak etmeyin. Aklım da fikrim de Fenerbahçe'de ve derbi maçta. Bu maçı şimdiden yaşıyorum" dediği öğrenildi.
SPEKÜLASYONLAR BENİ ETKİLEMEZ
Yıldız oyuncu, "Ne tür spekülasyon yapırsa yapılsın beni etkilemiz. Uzun yıllar bu formayı giyeceğim. Ben buranın efsanesi olmak istiyorum. Derbi galibiyeti benim için en büyük hediye olacak" dedi.
BİR GOLCÜDEN ÇOK DAHA FAZLASI
Vedat Muric sadece gol ve asistlerde değil sahanın her bölgesinde takımına katkı verebilen bir oyuncu...
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