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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.09.2019 - 08:37, Son Güncelleme:

Vedat Muriqi'den itiraf: 'Galatasaray maçını kazanabilirdik, üzülmeliyiz...'

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında transfer savaşına sebep olduktan sonra sarı lacivertlilerin yolunu tutan Vedat Muriqi'nin morali, TT Stadı'nda oynanan derbi sonrası bir hayle bozuldu. Kosovalı golcü, "Ama maça dönüp baktığımızda kazanabilirdik. Çok pozisyon var. Kazanamadığımız için üzülmeliyiz." dedi.

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç, Galatasaray derbisinde 3 puanı kaçıran taraf olduklarını söyledi. Muriç, "Deplasman derbisinde alınan 1 puan kötü değil. Ama maça dönüp baktığımızda kazanabilirdik. Çok pozisyon var. Kazanamadığımız için üzülmeliyiz... Antalya maçını kazanarak milli maç arasına avantajlı dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇOK GOL POZİSYON BULDUK...

Vedat şu ifadeleri kullandı: Derbide çok fazla pozisyon bulmamıza rağmen değerlendiremedik. Buradan kazanamıyorsanız mağlup olmayacaksınız. Ligde her maç önemli her puan önemli.

Fenerbahçe’de sıra savunmada
Fenerbahçe’de sıra savunmada

LİDERLİK KOLTUĞUNU İSTİYORUZ

Burada alınan 1 puan bile şampiyonluk için belirleyici olabiliyor. Ama dönüp; baktığımızda kazanabileceğimiz bir maçtı. Şimdi taraftarımızın da desteğiyle en kısa sürede lider olmak istiyoruz.

SAKATLANAN ISLA'NIN DURUMU İYİ ÇIKTI!

Sol üst baldırına darbe aldığı için derbi maçın 2. yarısında oynamayan Isla'nın dün tedavisi yapıldı. Isla'nın durumunun iyi olduğu bilrdirildi.

Galatasaray derbisinde oynamayan futbolcular dün antrenman yaptı. İdmana altyapıdan 8 futbolcu katıldı.

Vedat Muriqiden itiraf: Galatasaray maçını kazanabilirdik, üzülmeliyiz...

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