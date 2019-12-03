Vedat Muriqi'den Deniz Türüç'e: 'Başka kapıya...'
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, İstanbulspor maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti ve bir üst tura yükselmek için büyük bir avantaj elde etti.
Maçın ardından ise yayıncı kuruluşa röportaj veren Deniz Türüç ve Vedat Muriqi arasındaki sohbet dikkat çekti.
DENİZ: ''GEREKİRSE FORVET BİLE OYNARIM''
Deniz Türüç, ''Hocam nerede şans veriyorsa orada oynamaya hazırım. Ben her yerde ve her zaman hazır olmaya çalışıyorum. Gerekirse forvet bile oynarım'' şeklinde konuştu.
Deniz'in yanında bekleyen Vedat Muriqi ise bu sözleri ardından araya girdi ve ''Deniz'e buradan hadi başka kapıya diyorum.'' sözlerini verdi.
Kosovalı golcünün bu cevabının ardından ikili arasında gülüşmeler yaşandı.
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