"Vedat Muriç'te son sözü biz söyleyeceğiz"
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın talip olduğu Vedat Muriqi’nin transferi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Kartal, “Fenerbahçe ve Galatasaray’dan hangisi bizim isteklerimizi karşılarsa, Vedat’ı o kulübe vereceğiz. Bundan sonraki teklifleri kendimiz yapacağız” dedi.
Bu olayda kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Kartal, şunları söyledi: “Vedat’a ağırlıklı talep Fenerbahçe ve Galatasaray’dan. Neticede hangisi bize ekonomik olarak daha yakın olursa, biz o kulübe gitmesinden yanayız. Çünkü kulübümüzü düşünmek zorundayız. Kafamızda belirlediğimiz bir bedel var. İlk olarak bu bedeli yakalayacağız. İkincisi, faydalanabileceğimiz sporcuları olursa, onları da alabiliriz. Bu da zannediyorum birkaç gün içerisinde belirlenecek. Bundan sonraki teklifleri kendimiz yapmayı düşünüyoruz. ‘Biz sizin şu sporcularınızı istiyoruz ve şu kadar da bedel istiyoruz.’ diyeceğiz. Kim kabul ederse oyuncumuzu ona vermeyi planlıyoruz.” Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile yaptıkları görüşme için, “Fenerbahçe ile ilerleme kaydettiğimizi söyleyebiliriz ancak hâlâ transferle ilgili somut bir şey yok. Son kararı iki kulübün başkanı verir” dedi.
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