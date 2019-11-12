Vedat Muriqi şoku! Kosova kadrosundan çıkartıldı...
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi, sakatlığı nedeniyle Kosova Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Vedat Muriqi'nin sakatlığı beklenenden kötü çıktı.
Kosova Futbol Federasyonu, Muriqi'nin sakatlığının ciddi olduğunu ve golcü oyuncunun kadrodan çıkartıldığını açıkladı.
Vedat Muriqi, Kosova'nın Çekya ve İngiltere ile oynayacağı maçlarda yer alamayacak.
KOSOVA FEDERASYONU AÇIKLADI!
Kosova Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
''Tüm çalışmalarımıza ve oyuncunun takım arkadaşlarına yardım etme isteğine rağmen Muriqi'nin oynaması imkansız gözüküyor.''
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