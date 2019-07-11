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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.07.2019 - 18:03, Son Güncelleme:

Vedat Muriqi: "Sanki yıllardır bu çatı altındayım"

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Vedat Muriqi: "Sanki yıllardır bu çatı altındayım"

Fenerbahçe’nin yeni transferi Vedat Muriqi, Topuk Yaylası’nda açıklamalarda bulundu. Takımla birlikte antrenmanlarına devam eden Kosovalı oyuncu, “Sanki yıllardır bu çatı altındayım. Ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha anladım” dedi.

Takımla çalışmalarını sürdüren Vedat Muriqi, “Takıma katıldığım andan itibaren Fenerbahçe’nin büyüklüğünü çok daha iyi anladım. Teknik ekibimiz ve takım arkadaşlarım uyum sürecimi oldukça kolaylaştırıyor. Heyecanım ve aidiyetim her gün artarken buraya alışma sürecim de hızlanıyor. Teknik Direktörümüz Ersun Yanal liderliğinde sezon öncesi çalışmalarımız oldukça sıkı ve yoğun geçiyor. Takım arkadaşlarımla birlikte antrenmanlarda en iyisini vererek sezona hazırlanıyoruz. Kampa katılmamın ardından Prof. Dr. Niyazi Eniseler eşliğinde laktat testine tabi tutuldum. Bu testin sonuçlarıyla birlikte tüm takım arkadaşlarım gibi benim için de hazırlanan program doğrultusunda çalışmalarımı sürdürüyorum. Ayrıca antrenmanlarımız boyunca her anımız GPS ile gözlemlenip, bir sonraki çalışma için seviyemizi arttırmak adına her an verilere başvuruluyor. Bu veriler doğrultusunda da antrenmanlarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

Fenerbahçe taraftarı hakkında konuşan Kosovalı golcü, “Taraftarımız ilk günden itibaren desteğiyle beni yalnız bırakmıyor. Bu desteği karşılıksız bırakmak istemiyoruz. Hocamızın yönetiminde bu yıl formamızı en iyi şekilde taşımak, taraftarlarımızı mutlu edecek sonuçlar almak için sahaya çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Ramil Guliyev ile benzerliğine de değinen Vedat Muriqi, “Taraftarlarımızın paylaşımlarını sosyal medyada gördüm. Ben de benzediğimizi düşünüyorum, çok haklılar. En büyük noktamız ikimizin de bu büyük kulübün çatısı altında bu kutsal formayı taşıyor ve Fenerbahçe’nin başarısı için ter döküyor olmamız. Ramil Guliyev’e çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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