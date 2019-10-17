Vedat Muriqi: "Milli Takım'da şanssızlığı kırdım, Fenerbahçe'de gollerim devam edecek"
Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti, ligin ilk 2 haftasında 2 kez fileleri sarstı. Muriç, son 5 lig maçında ise sadece 1 gol atabildi.
Kosovalı forvet, ligin ilk 2 haftasında 2 kez fileleri sarstı. Muriç, son 5 lig maçında ise sadece 1 gol atabildi.
Milli Takım’da Karadağ ağlarını havalandıran 25 yaşındaki forvet, “Fenerbahçe’de son dönemde gol yollarında şanssızdım. Milli maçta bunu kırdım. Sarı-Lacivertli formayla da ağları sarsmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
Muriç’in EURO 2020 Elemeleri’nde 6 maçta 4 golü var.
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