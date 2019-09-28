Vedat Muriqi kafasına taktı! Galatasaray...
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Galatasaray'ı gözüne kestirdi. Yıldız oyuncu, “Gerçek Fenerbahçeli olmak için Galatasaray ağlarını sarsmak gerekiyor. Benim de en büyük isteğim bunu gerçekleştirmek.'' dedi.
Vedat Muriqi, Galatasaray derbisinde gol atmayı kafaya taktı! Kosovalı forvet, “Gerçek Fenerbahçeli olmak için Galatasaray ağlarını sarsmak gerekiyor. Benim de en büyük isteğim bunu gerçekleştirmek. Kendime güveniyorum” diye konuştu.
Muriqi, Aslan’ın golcüsü Falcao’ya da değinerek, “Falcao kendini kanıtlamış bir yıldız. Ona saygı duyuyoruz. Ancak takım olarak tek hedefimiz galibiyete uzanmak. Bunun için sonuna kadar savaşmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
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