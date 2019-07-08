Vedat Muriqi için ne dediler?
Fenerbahçe'nin yeni forveti Vedat Muriqi'yi, Hürriyet yazarları Rüştü Reçber, Hakan Ünsal ve Güntekin Onay değerlendirdi.
RÜŞTÜ REÇBER - iDEAL BiR SANTRFOR
VEDAT Muriqi gol yollarındaki üstün becerisinin yanında bir santrforda bulunması gereken birçok özelliğe sahip. Dar alanda çabukluğu, hava toplarına hakimiyeti ve takım arkadaşlarını oyuna sokma becerisi Muriqi’nin en başta gelen olumlu özellikleri. Muriqi’den iyi verim almanın birinci yolu, onu mümkün olduğu kadar çok topla buluşturmaktan geçiyor. Fenerbahçe’nin oyun planının bu yönde olması lazım.
HAKAN ÜNSAL - F.BAHÇE’NiN iHTiYACI VARDI
İŞİN içinde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin olması Muriqi’nin gerçek değerinin üzerinde bir rakama transfer olmasını sağladı. Bu işte kazanan, Rizespor oldu. Fenerbahçe’nin Muriqi’ye Galatasaray’dan daha çok ihtiyacı vardı. Muriqi, fiziğini iyi kullanıyor, top saklama özelliği var ve iyi şut atıyor. Fakat bu tür oyuncular çevresindekiler iyi olursa iyi oynar. Fenerbahçe’nin takım organizasyonu bu bakımdan halen sıkıntılı.
GÜNTEKİN ONAY - GENÇ VE HIZLI GELiŞiYOR
VEDAT Muriqi, henüz 25 yaşında ve hızlı bir şekilde gelişme kaydetti. Çok güçlü. Sol ayağı çok iyi. Sırtı dönük oynamayı biliyor. Yüksek toplarda etkili. Savunma arkasına koşu özelliği var. Karakterli ve iş ahlakı yüksek bir futbolcu. Olumlu özelliklerine karşın teknik kalitesi 1’inci sınıf değil. Boyuna göre hareketli ancak atletik değil. Çabukluk ve sürat konusunda eksikleri var. Dönemsel devamlılık sorunları yaşıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle