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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Vedat Muriqi için ne dediler?

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Vedat Muriqi için ne dediler?

Fenerbahçe'nin yeni forveti Vedat Muriqi'yi, Hürriyet yazarları Rüştü Reçber, Hakan Ünsal ve Güntekin Onay değerlendirdi.

RÜŞTÜ REÇBER - iDEAL BiR SANTRFOR

VEDAT Muriqi gol yollarındaki üstün becerisinin yanında bir santrforda bulunması gereken birçok özelliğe sahip. Dar alanda çabukluğu, hava toplarına hakimiyeti ve takım arkadaşlarını oyuna sokma becerisi Muriqi’nin en başta gelen olumlu özellikleri. Muriqi’den iyi verim almanın birinci yolu, onu mümkün olduğu kadar çok topla buluşturmaktan geçiyor. Fenerbahçe’nin oyun planının bu yönde olması lazım.

HAKAN ÜNSAL - F.BAHÇE’NiN iHTiYACI VARDI

İŞİN içinde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin olması Muriqi’nin gerçek değerinin üzerinde bir rakama transfer olmasını sağladı. Bu işte kazanan, Rizespor oldu. Fenerbahçe’nin Muriqi’ye Galatasaray’dan daha çok ihtiyacı vardı. Muriqi, fiziğini iyi kullanıyor, top saklama özelliği var ve iyi şut atıyor. Fakat bu tür oyuncular çevresindekiler iyi olursa iyi oynar. Fenerbahçe’nin takım organizasyonu bu bakımdan halen sıkıntılı.

GÜNTEKİN ONAY - GENÇ VE HIZLI GELiŞiYOR

VEDAT Muriqi, henüz 25 yaşında ve hızlı bir şekilde gelişme kaydetti. Çok güçlü. Sol ayağı çok iyi. Sırtı dönük oynamayı biliyor. Yüksek toplarda etkili. Savunma arkasına koşu özelliği var. Karakterli ve iş ahlakı yüksek bir futbolcu. Olumlu özelliklerine karşın teknik kalitesi 1’inci sınıf değil. Boyuna göre hareketli ancak atletik değil. Çabukluk ve sürat konusunda eksikleri var. Dönemsel devamlılık sorunları yaşıyor.

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