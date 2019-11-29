Son Dakika | Vedat Muriqi ve Max Kruse Göztepe maçı kadrosuna alındı
Fenerbahçe'de sahalardan uzunca bir süre ayrı kalacağı ifade edilen Vedat Muriqi, takıma erken döndü. Kosovalı golcü, Göztepe ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edildi. Öte yandan Max Kruse'nin de uzun süre sonra kafilede yer aldığı belirtildi.
Fenerbahçe'de golcü futbolcu Vedat Muriqi Göztepe maçı kadrosuna alındı.
KRUSE DE DÖNDÜ
Sarı lacivertlilerde uzun süredir sakatlığı bulunan Max Kruse de kafileye dahil oldu.
Kafile bu şekilde;
Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Kruse, Ferdi, Alper, Dirar, Deniz, Rodrigues, Moses, Vedat
Göztepe deplasmanı öncesinde Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ve Mauricio Isla dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.
ACABA KİM GERİ DÖNDÜ
Sarı lacivertli kulüp, golcü futbolcu Vedat Muriqi'nin idmanlara başladığını resmi hesaptan yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
Kulüp, gelişmeyi resmi hesaptan yaptığı 'Acaba kim geri döndü?' paylaşımıyla duyurdu.
Paylaşımda, Vedat Muriqi'nin yüzü kapalı şekilde verildi. Sarı lacivertli taraftarlar tweet altına çok sayıda yorum bırakılmıştı.
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