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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.08.2019 - 07:19, Son Güncelleme:

Vedat Muriqi gitti, Doumbia geldi! | Son Dakika Transfer Haberleri

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Süper Lig’e ikide iki yaparak başlayan Rizespor, forvete dünyaca ünlü bir yıldız kazandırmaya hazırlanıyor. Yeşil mavili ekip, Fenerbahçe'ye gönderdiği Vedat Muriqi'nin yerine Girona ile sözleşmesini fesheden Seydou Doumbia'yı transfer ediyor. Anlaşmanın sağlandığı ifade edilirken golcü ismin kısa sürede imza atması bekleniyor.

Geçen sezonun en flaş takımı olan, bu sezona da 6 puanla başlayan Çaykur Rize, iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Özellikle El Kabir’in sakatlanmasının ardından forvet için arayışa geçen Karadeniz ekibinin şimdiki hedefi dünyaca ünlü bir forvet: Seydou Doumbia...

Kariyerinde Roma, Lizbon, CSKA Moskova, Newcastle, Basel gibi Avrupa’nın köklü takımlarının formasını giyen 31 yaşındaki golcü son olarak Girona’daydı.

Fanatik'in haberine göre; Sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Doumbia’nın Rize’den gelen cazip teklifi kabul ettiği öğrenildi. Tarafların kalan pürüzleri giderip en kısa süre içerisinde sözleşme imzalamalarına kesin gözle bakılıyor.

‘2 forvet, bir kanat’

Transfer çalışmaları hakkında Lig Radyo’da konuşan sportif direktör Yılmaz Bal, 2 Eylül’e kadar transferin devam ettiğini vurgulayarak, “2 forvet ve bir kanat oyuncusu alacağız. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede Rizespor’a yakışacak isimleri kadromuza katacağız” değerlendirmesini yaptı.

Vedat Muriqi gitti, Doumbia geldi | Son Dakika Transfer Haberleri

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