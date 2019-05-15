Vedat Muriqi ‘Fenerbahçe’ dedi
Vedat Muriqi, menajeriyle yaptığı görüşmede Türkiye'de Fenerbahçe dışında başka bir takımda oynamak istemediğini söyledi.
Rizespor'da başarılı bir performans sergileyen Kosovalı golcü, menajeriyle transfer görüşmesi yaparak düşüncelerini iletti.
Sabah'ın haberine göre; Muriqi, Türkiye'de Fenerbahçe dışında başka bir takımda oynamak istemediğini, sarı-lacivertli takımla anlaşmada son dakika sürprizi olması halinde ise kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planladığını belirtti.
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