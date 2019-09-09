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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
09.09.2019 - 08:13, Son Güncelleme:

Vedat Muriqi devlerin radarında: 'Eşsiz bir pırlanta...'

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Fenerbahçe ile 3 Süper Lig maçında 2 gol atan Vedat Muriqi, Kosova'nın önceki gün Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede de bir gol atarak maçın kahramanı oldu. Tottenham, Napoli, Fiorentina ve Lazio kulüpleri Çekya karşısındaki Vedat Muriqi’i yakından takip etti

Fenerbahçe taraftarının kısa sürede sevgilisi haline gelen Vedat Muriqi, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Fenerbahçe ile 3 Süper Lig maçında 2 gol atan ve performansıyla alkış alan Vedat, Kosova'nın önceki gün Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede de bir gol atarak maçın kahramanı oldu...

Çekya zaferinde önemli rol oynayan Vedat'ı Avrupa devleri de takip ettiriyor. Kosovalı golcüyü izlemek için Tottenham, Napoli, Fiorentina ve Lazio'nun Çekya maçına temsilci gönderdiği, bu kulüplerin hazırlanacak gözlemci raporlarına göre oyuncuyla ilgili harekete geçebileceği ifade edildi. Vedat'ı bu sezon Rizespor'dan 3.5 milyon Euro'ya alan Fenerbahçe, oyuncuyu sezon sonuna kadar elden çıkarmayı düşünmüyor. Yönetimin, çok astronomik bir teklif gelmemesi durumunda Kosovalı golcü ile gelecek yıl da çalışmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

'EŞSİZ BİR PIRLANTA'

Çekya maçı sonrası Vedat'a ülkesinden de övgüler yağdı. Kosova basını, "Muriqi eşsiz bir pırlanta gibi ve katkısı her geçen gün artıyor. Ona Zlatan benzetmesi yapılıyor ve o da bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Vedat Muriqi devlerin radarında: Eşsiz bir pırlanta...

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