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Futbol
Spor Arena
10.12.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Vedat Muriqi bombası! İşte son rakam... | Fenerbahçe Transfer Haberleri

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Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için Avrupa'nın birçok ünlü takımı devrede. Premier Lig'den Tottenham ve Bournemouth'un dışında 4 kulüp daha Kosovalı futbolcu için nabız yokluyor.

Tottenham'ın başına geçtikten sonra Premier Lig'de fırtınalar estiren Jose Mourinho, gözlemci ekibini Fenerbahçe-Geçlerbirliği maçına gönderdi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok takımının dikkatini çeken Vedat Muriqi'ye son olarak Tottenham talip olurken İngiliz devinin yetkilileri Kosovalı golcüyü Gençlerbirliği maçında tribünden izledi.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Premier Lig takımlarından Bournemouth da Vedat Muriqi için nabız  yokluyor.

Bunların dışında Leicester, E.Frankfurt, Monaco ve Lazio'nun da Vedat transferi için takipte.

Fenerbahçe'nin oyuncu için 20 milyon eurodan aşağı bir rakamı kabul etmeyeceği belirtilirken, Vedat Muriqi'nin sezon sonundaki durağı şimdiden merak konusu.

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Vedat Muriqi bombası İşte son rakam... | Fenerbahçe Transfer Haberleri

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