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GeriFutbol Vedat Muriqi 6 ayda 5 farklı şehirde ağları sarstı | Fenerbahçe Haberleri
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Futbol
07.12.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Vedat Muriqi 6 ayda 5 farklı şehirde ağları sarstı | Fenerbahçe Haberleri

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Vedat Muriqi 6 ayda 5 farklı şehirde ağları sarstı | Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü için içerisi-dışarısı fark etmiyor. Yıldız futbolcu son 6 ayda 5 farklı şehirde 13 maça skor katkısı yaparken toplamda 14 kez ağları sarstı

Gençlerbirliği karşısında attığı iki şık golle galibiyette büyük pay sahibi olan Vedat Muriqi, aynı zamanda müthiş bir istatistiğe imza attı.

Son altı ayda milli takım ve Fenerbahçe ile 13 maçta skora katkı yapan Kosovalı futbolcu, 14 gol attı ve 5 asist yaptı. Vedat bu süreçte Sofia, Southampton, Denizli, İzmir ve İstanbul'da skor bulmayı başardı.

Öte yandan yıldız futbolcu bu sezon Süper Lig'de kaydettiği 8 golün 6'sını ve son 4 golün tamamını iç sahada buldu. (Sabah)

Vedat Muriqi 6 ayda 5 farklı şehirde ağları sarstı | Fenerbahçe Haberleri

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