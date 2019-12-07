Vedat Muriqi 6 ayda 5 farklı şehirde ağları sarstı | Fenerbahçe Haberleri

Gençlerbirliği karşısında attığı iki şık golle galibiyette büyük pay sahibi olan Vedat Muriqi, aynı zamanda müthiş bir istatistiğe imza attı.

Son altı ayda milli takım ve Fenerbahçe ile 13 maçta skora katkı yapan Kosovalı futbolcu, 14 gol attı ve 5 asist yaptı. Vedat bu süreçte Sofia, Southampton, Denizli, İzmir ve İstanbul'da skor bulmayı başardı.

Öte yandan yıldız futbolcu bu sezon Süper Lig'de kaydettiği 8 golün 6'sını ve son 4 golün tamamını iç sahada buldu. (Sabah)

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