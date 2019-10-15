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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Vedat Muriç'ten galibiyet dansı

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Kosova’nın dün akşam sahasında Karadağ’ı 2-0 mağlup ettiği maçta bir gole imza atan Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç’in, karşılaşma sonrası soyunma odasında yaptığı dans, sosyal medyada beğeni topladı

Kosova’nın dün akşam sahasında Karadağ’ı 2-0 mağlup ettiği maçta bir gole imza atan Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç’in, karşılaşma sonrası soyunma odasında yaptığı dans, sosyal medyada beğeni topladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri A Grubu karşılaşmasında Kosova dün akşam evinde Karadağ ile karşı karşıya geldi. Kosova, 10’uncu dakikada Amir Rrahmani, 34’üncü dakikada da Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Vedat Muriç’in kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından, İngiltere’nin 15 puanla lider, Çekya’nın 12 puanla ikinci olduğu grupta, Kosova 11 puanla üçüncü sırada yer aldı.

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Tarih bunu da yazdı Vedat Muriqi...
Tarih bunu da yazdı! Vedat Muriqi...

Kosovalı futbolcular galibiyeti soyunma odasında dans ederek kutladı. Ev sahibi ekibin mutluluğu cep telefonu görüntülerine de yansıdı.

İsviçre’nin Zürich takımında forma giyen Kosova asıllı Benjamin Kololli’nin çektiği videoda, oyuncuların Kosova’da son günlerin hit parçası olan Dhurata Dora ft. Solking’in Zemır (Canım) şarkısı eşliğinde kutlama yaptığı görülüyor. Görüntülerde Vedat Muriç’in dansı da dikkat çekiyor.

25 yaşındaki golcünün şarkıya eşlik ederek oynadığı oyun Kosova’da sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Vedat Muriç’e binlerce tebrik mesajı geldi.

Vedat Muriçten galibiyet dansı

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