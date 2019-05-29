Vedat Muriç'in ilk tercihi Fenerbahçe

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriVedat Muriç'in ilk tercihi Fenerbahçe
GeriFutbol Vedat Muriç'in ilk tercihi Fenerbahçe
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
29.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Vedat Muriç'in ilk tercihi Fenerbahçe

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vedat Muriç'in ilk tercihi Fenerbahçe

Çok sayıda Avrupa kulübü Vedat Muriç'in peşinde...

Fenerbahçe’nin transferdeki 1 numaralı hedefi olan Çaykur Rizeli Vedat Muriqi, çok sayıda Avrupa kulübünün de listesinde yer alırken, Kosovalı forvetin ilk tercihinin sarı lacivertliler olacağı belirtildi. İtalya, İspanya ve Fransa’dan teklifler alan Muriqi’nin takas artı para formülüyle transfer edilmesi bekleniyor. F.Bahçe ayrıca bonservisleri ellerinde olan Yacine Brahimi ve Max Kruse ile de ilgileniyor. Porto’dan ayrılan Brahimi ve sözleşmesinin sona erdiği Werder Bremen’de bu sezon 12 gol, 14 asist üreten Kruse’ye tekliflerini yapan yönetim gelecek cevabı bekliyor.

Fenerbahçede Barış üzüntüsü
Fenerbahçe'de Barış üzüntüsü

AYEW VEDA ETTİ

F.Bahçe’nin sezon başında Swansea’den kiraladığı Ayew, sarı lacivertli kulübe veda etti. Ganalı futbolcu, açıklamasında, “Fenerbahçe büyük bir kulüp ve buradaki anılarım sonsuza dek benimle kalacak.” dedi. Ayew, 38 maçta çıkarken, 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Andre Ayew geçtiğimiz yıllarda Fransa Ligue 1'de Marsilya forması da giymişti...

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Vedat Muriçin ilk tercihi Fenerbahçe

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Trabzonspor taraftarı Rodallega'yı mesaj yağmuruna tuttu
Ozan Kabak'ta sürpriz gelişme! Galatasaray...
Damien Comolli resmi teklif yaptı! Brahimi...
Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Kabore hamlesi! | Transfer haberleri