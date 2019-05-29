Vedat Muriç'in ilk tercihi Fenerbahçe
Çok sayıda Avrupa kulübü Vedat Muriç'in peşinde...
Fenerbahçe’nin transferdeki 1 numaralı hedefi olan Çaykur Rizeli Vedat Muriqi, çok sayıda Avrupa kulübünün de listesinde yer alırken, Kosovalı forvetin ilk tercihinin sarı lacivertliler olacağı belirtildi. İtalya, İspanya ve Fransa’dan teklifler alan Muriqi’nin takas artı para formülüyle transfer edilmesi bekleniyor. F.Bahçe ayrıca bonservisleri ellerinde olan Yacine Brahimi ve Max Kruse ile de ilgileniyor. Porto’dan ayrılan Brahimi ve sözleşmesinin sona erdiği Werder Bremen’de bu sezon 12 gol, 14 asist üreten Kruse’ye tekliflerini yapan yönetim gelecek cevabı bekliyor.
AYEW VEDA ETTİ
F.Bahçe’nin sezon başında Swansea’den kiraladığı Ayew, sarı lacivertli kulübe veda etti. Ganalı futbolcu, açıklamasında, “Fenerbahçe büyük bir kulüp ve buradaki anılarım sonsuza dek benimle kalacak.” dedi. Ayew, 38 maçta çıkarken, 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Andre Ayew geçtiğimiz yıllarda Fransa Ligue 1'de Marsilya forması da giymişti...
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