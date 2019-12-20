Vedat Muriç'e büyük onur!
Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriç, Kosova'da 2019 yılının en iyi futbolcu ödülüne layık görüldü.
Kosova asıllı Fenerbahçeli yıldız futbolcu Vedat Muriç, Kosova'da 2019 yılının en iyi futbolcusu seçildi.
Kosova Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen geleneksel yılın sporcusu oylamasında bu yıl Kosovalı oyuncu Vedat Muriç'e "2019 Yılı En İyi Futbolcusu" ödülü verildi.
Kosova Milli Takımı'nda da top koşturan yıldız futbolcu, attığı gollerle Kosova'da adından sıkça söz ettiriyor.
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