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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.07.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Vedat Muriç transferinde son dakika Ve Fenerbahçe...

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Vedat Muriç transferinde son dakika Ve Fenerbahçe...

Geçtiğimiz günlerde Çaykur Rizespor'da kalacağını açıklayan Vedat Muriç'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sözleşme bitimiyle birlikte bonservissiz Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Vedat için Fenerbahçe'den son dakika hamlesi geldi. Golcü ismin sarı lacivertli ekibe gelmeye ikna olduğu belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'de son dönemin en büyük muammalarından biri hâline dönen Vedat Muriç transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Vedat Muriç hangi takıma daha yakın, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İşte detaylar...

Çaykur Rizespor'un golcü oyuncusu Vedat Muriç için Süper Lig'in iki dev ekibi adeta kıran kırana yarışırken, her gün ya Galatasaray ya da Fenerbahçe bir teklif sunuyordu, ancak Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal teklifleri yetersiz bulup reddediyordu.

Son olarak önce Vedat Muriç kendi sosyal medya hesabından, daha sonra da Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal bir açıklama yaparak Vedat Muriç'in gelecek sezon Çaykur Rizespor'da kalacağını açıklamıştı.

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe yaptığı görüşmelerin ardından Vedat Muriç transferinde bir adım öne geçti. Transferin ise bir veya iki gün içerisinde netleşmesi bekleniyor. 

Sarı lacivertli ekibe gelmeye ikna olan Vedat Muriç için Rizespor, para+oyuncu talebinde bulunuyor.

Galatasaray son bir teklifte bulunmuştu

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile 1 sene sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Kosovalı forvetin transferi için 3 milyon 750 bin euro ile beraber bir sonraki satıştan yüzde 15 pay ve yeni transfer Valentine Ozornwafor’un kiralık olarak verilmesini teklif etmişti.

Kosovalı forvet Vedat Muriç konusu hakkında açıklama yapan Kartal, Galatasaray’ın 3 milyon 750 bin Euro teklifine olumsuz baktıklarını ifade etmişti. Kulübü tatmin edecek bir rakam olmadığı sürece Vedat’ı transfer etmeyeceklerini belirtmişti. Kartal, Rize’de tüm insanlara yeşil-mavi renkleri aşılamak gerektiğini, Rize’de başka bir kulübün bayrağının asılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini ancak bunu zorla değil güzellikle yapmak gerektiğini ifade etmişti.

Vedat Muriç, Çaykur Rizespor'da kalacağını söyleyerek, "Fikir ayrılıkları olduğu için, bu transfer süreci de beni yıprattığından dolayı, çok fazla yıpranmamak adına böyle bir karar aldık. Rizespor'la bir sene daha sözleşmem var. Bir sene daha burada kalacağım. Seneye hakkımızda hayırlısı." demişti.

Hasan Kartal: "Vedat Muriç'in şu anki pozisyonda bizde kalmasında fayda var"

Radyospor’a konuşan Hasan Kartal, şu şekilde açıklamalarda bulunmuştu:

"Biz Vedat'ın kalmasından yanaydık. Rizespor kendi kendini idare edebilen bir kulüp. Vedat'ın önünü kapatmanın da elbette anlamı yoktu. Maalesef transfer olmadı. Ondan sonra da açıklamasını yaptık. Vedat Muriç'in Galatasaray'ı istemesi doğaldır. Avrupa kupalarında oynamak istediği için Galatasaray’a sıcak olduğunu söylemiştir. Ama profesyonel bir futbolcudur, büyük takımların hepsine gidebilir diye düşünüyorum. Transfer olmadı. Her işte bir hayır var. Galatasaray ve Fenerbahçe ile anlaşamadık. Biz de forvet alamadık. Transferler istediğimiz şekilde olmadı. Vedat Muriç’in şu an bizde kalmasında fayda var."

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