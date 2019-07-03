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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.07.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Vedat Muriç transferinde son dakika!

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Vedat Muriç transferinde son dakika!

Rize Başkanı Hasan Kartal’la görüşen Abdurrahim Albayrak teklifini 4 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 2 0 paya çıkardı. Karadeniz kulübü ise 5 milyon Euro’da diretiyor

Transferin gözdesi Vedat Muriç için Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki savaş büyüyor... Fenerbahçe'nin önceki gün Rizespor'la masaya oturmasının ardından dün de Galatasaray'dan karşı hamle geldi. Sarı- Kırmızılılar, Abdurrahim Albayrak aracılığıyla Karadeniz kulübüne yeni bir teklif yaptı. Alınan bilgilere göre Galatasaray teklifini 4 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 paya çıkardı.

ZAFER KİMİN OLACAK?
Fenerbahçe'nin ise 4 milyon Euro ile Berke, Barış ve Ferdi üçlüsünden ikisini kiralık olarak teklif ettiği belirlendi. Ancak Çaykur Rizespor'un 5 milyon Euro'da direttiği belirtiliyor. Ezeli rakiplerin büyük kapışmasından hangi tarafın zaferle ayrılacağı büyük bir merakla bekleniyor.

G.SARAY'I ÇOK İSTİYOR
Vedat Muriç, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'da forma giymek istediğini her seferinde dile getiriyor.

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Vedat Muriç transferinde son dakika

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