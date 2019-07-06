Vedat Muriç transferinde dakika dakika bunlar yaşandı! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriVedat Muriç transferinde dakika dakika bunlar yaşandı! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?
GeriFutbol Vedat Muriç transferinde dakika dakika bunlar yaşandı! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
06.07.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Vedat Muriç transferinde dakika dakika bunlar yaşandı! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vedat Muriç transferinde dakika dakika bunlar yaşandı! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Yılan hikayesine dönen Vedat Muriç transferinde son dakika gelişmesi... Kosova'lı futbolcuyu transfer etmek isteye Galatasaray, Rizespor'un katı tutumuyla karşılaşmıştı. Bunun ardından golcü futbolcu Rizespor'da kalacağını duyurmuştu. Ancak bugün Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle rüzgar tersine döndü. İşte Vedat Muriç transferinde yaşananlar...

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Vedat Muriç savaşı farklı boyutlara ulaştı. Transferde golcü arayışlarını sürdüren iki ezeli rakip Rizespor'da gösterdiği performansın ardından dikkatleri üzerine çeken Kosova'lı futbolcunun transferi için varını yoğunu ortaya koyuyor.

Vedat Muriç, sezon başı ilk olarak Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Sarı lacivertlilere gitmesine kesin gözüyle bakılan golcü isim için sezonun bitimiyle birlikte Galatasaray devreye girdi. Rizespor ise oyuncuyu yüksek bonservis bedeli ile satmak için harekete geçti.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE TEKLİFLERİNİ YAPTI

Galatasaray Kulübü ilk olarak Muriç için 3 milyon Euro artı bir oyuncu önerisinde bulundu. Karadeniz ekibi teklifi kabul etmeyince rakam 3.7 milyon euro bandına kadar çıktı.

Fenerbahçe ise Rizespor'un beklentilerini karşılamaya en yakın kulüp oldu. Başkan Hasan Kartal, Muriç'i daha iyi teklif veren sarı lacivertlilere göndermek istedi. Transfer çıkmazı Vedat Muriç'in yaptığı son açıklamayla farklı boyutlara ulaştı. 

VEDAT MURİÇ: RİZESPOR'DAN KALACAĞIM

Kosovalı golcü oyuncu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal ile görüştüğünü belirterek, "Bugün akşam saatlerinde kulüp başkanım Sayın Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemizde, transferim ile ilgili tercihlerimizin ayrı kalması ve görüş ayrılıklarımızın olması sebebiyle sürecin şahsımı daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Vedat Muriç transferinde dakika dakika bunlar yaşandı Fenerbahçe mi, Galatasaray mı

MENAJERİ DE KONUŞTU: VEDAT BENİ ARADI...

25 yaşındaki oyuncunun menajeri Haluk Canatar ise "Vedat beni aradı. Başkan ile görüştüğünü ve açıklama yapacağını söyledi. 'Tamam.' dedim. Vedat'ın sözleşmesi devam ediyor. Sizin de bildiğiniz gibi Vedat bir kulübe (Galatasaray) gitmek istediğini söylüyor. Başkan da 'O rakamlara satmam.' diyor. Konu böyle kapanıyor. Şu an herhangi bir başka gelişme yok." değerlendirmesinde bulundu.

FENERBAHÇE'DEN SON DAKİKA HAMLESİ

Bugün ise Fenerbahçe'nin hamlesi geldi. Sarı lacivertliler, bonservis ücretiyle birlikte teknik direktör İsmail Kartal'ın seçeceği 3 futbolcuyu daha kiralamayı teklif etti.

Rizespor yapılan bu teklifi kabul etti. Vedat Muriç'in de Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı vurgulandı. Öte yandan kaleci arayışlarında olan Fenerbahçe'nin Berke Özer'i kiralık olarak Karadeniz ekibine vermek için teklifte bulunduğu da iddia edildi.

BAŞKAN KARTAL'DAN YENİ AÇIKLAMA

Rize Başkanı Hasan Kartal, yaptığı açıklamada "Muriç için Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın. Vedat'ın ikna edilip edilmediğini bilmiyorum. İki takımdan birine gidecek gibi gözüküyor" şeklinde konuştu.

Vedat Muriç'in hikayesini hatırlayalım;

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Barcelona'ya büyük şok! Antoine Griezmann...
Madison Beer'den Fenerbahçe itirafı
El Kabir, Çaykur Rizespor'da!
Başakşehir hazırlıklarını sürdürüyor