Vedat Muriç transferinde dakika dakika bunlar yaşandı! Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?
Yılan hikayesine dönen Vedat Muriç transferinde son dakika gelişmesi... Kosova'lı futbolcuyu transfer etmek isteye Galatasaray, Rizespor'un katı tutumuyla karşılaşmıştı. Bunun ardından golcü futbolcu Rizespor'da kalacağını duyurmuştu. Ancak bugün Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle rüzgar tersine döndü. İşte Vedat Muriç transferinde yaşananlar...
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Vedat Muriç savaşı farklı boyutlara ulaştı. Transferde golcü arayışlarını sürdüren iki ezeli rakip Rizespor'da gösterdiği performansın ardından dikkatleri üzerine çeken Kosova'lı futbolcunun transferi için varını yoğunu ortaya koyuyor.
Vedat Muriç, sezon başı ilk olarak Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Sarı lacivertlilere gitmesine kesin gözüyle bakılan golcü isim için sezonun bitimiyle birlikte Galatasaray devreye girdi. Rizespor ise oyuncuyu yüksek bonservis bedeli ile satmak için harekete geçti.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE TEKLİFLERİNİ YAPTI
Galatasaray Kulübü ilk olarak Muriç için 3 milyon Euro artı bir oyuncu önerisinde bulundu. Karadeniz ekibi teklifi kabul etmeyince rakam 3.7 milyon euro bandına kadar çıktı.
Fenerbahçe ise Rizespor'un beklentilerini karşılamaya en yakın kulüp oldu. Başkan Hasan Kartal, Muriç'i daha iyi teklif veren sarı lacivertlilere göndermek istedi. Transfer çıkmazı Vedat Muriç'in yaptığı son açıklamayla farklı boyutlara ulaştı.
VEDAT MURİÇ: RİZESPOR'DAN KALACAĞIM
Kosovalı golcü oyuncu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal ile görüştüğünü belirterek, "Bugün akşam saatlerinde kulüp başkanım Sayın Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemizde, transferim ile ilgili tercihlerimizin ayrı kalması ve görüş ayrılıklarımızın olması sebebiyle sürecin şahsımı daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım." ifadelerini kullandı.
MENAJERİ DE KONUŞTU: VEDAT BENİ ARADI...
25 yaşındaki oyuncunun menajeri Haluk Canatar ise "Vedat beni aradı. Başkan ile görüştüğünü ve açıklama yapacağını söyledi. 'Tamam.' dedim. Vedat'ın sözleşmesi devam ediyor. Sizin de bildiğiniz gibi Vedat bir kulübe (Galatasaray) gitmek istediğini söylüyor. Başkan da 'O rakamlara satmam.' diyor. Konu böyle kapanıyor. Şu an herhangi bir başka gelişme yok." değerlendirmesinde bulundu.
FENERBAHÇE'DEN SON DAKİKA HAMLESİ
Bugün ise Fenerbahçe'nin hamlesi geldi. Sarı lacivertliler, bonservis ücretiyle birlikte teknik direktör İsmail Kartal'ın seçeceği 3 futbolcuyu daha kiralamayı teklif etti.
Rizespor yapılan bu teklifi kabul etti. Vedat Muriç'in de Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı vurgulandı. Öte yandan kaleci arayışlarında olan Fenerbahçe'nin Berke Özer'i kiralık olarak Karadeniz ekibine vermek için teklifte bulunduğu da iddia edildi.
BAŞKAN KARTAL'DAN YENİ AÇIKLAMA
Rize Başkanı Hasan Kartal, yaptığı açıklamada "Muriç için Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın. Vedat'ın ikna edilip edilmediğini bilmiyorum. İki takımdan birine gidecek gibi gözüküyor" şeklinde konuştu.
Vedat Muriç'in hikayesini hatırlayalım;
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