Vedat Muriç tercihini yaptı! Resmi teklif iletildi...
Fenerbahçe'nin de transfer gündemindeki Vedat Muriç, Galatasaray'da forma giymek istediğini söylemişti. Resmi teklif yapıldı...
Spor Arena | Ali Naci Küçük
Adı en çok transfer haberlerine karışan isimlerin başında gelen, Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muriç için Fenerbahçe ve Galatasaray kıyasıya bir transfer rekabetinin içine girmiş durumda...
25 yaşındaki Kosovalı forvet, "Galatasaray'da oynamak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray'ın Karadeniz ekibine golcü oyuncu için 3 milyon euro teklif ettiği ancak bu teklifin kabul edilmediği öğrenildi.
Rize ekibi Muriç için sarı-kırmızılılardan 7 milyon euro talep ediyor.
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Rizespor forması ile 52 maça çıkıp 25 gol atıp, 11 asist yapan Vedat Muriç'i tanıyalım...
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