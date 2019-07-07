Vedat Muriç kimdir ve kaç yaşında? Hangi mevkide forma giyiyor?
Transfer gündeminin baş aktörleri arasında yer alan Vedat Muriç, hangi takımlarda oynadığı ve hangi mevkilerde forma giydiği ile araştırılan isimler arasında yer alıyor. Kariyerine Kosova'da başlayan ve Türkiye'de devam ettiren Vedat Muriç, Türk vatandaşlığı statüsünde yer alıyor. Peki, Vedat Muriç kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Adı Fenerbahçe, Galatasaray ve bazı Avrupa kulüpleriyle anılan Vedat Muriç, 24 Nisan 1994 tarihinde Yugoslavya topraklarında dünyaya gelmiştir. Kosova ve Arnavutluk kökenli futbolcu Vedat Muriç, futbola 2013 yılında ülkesinin takımı KF Liria Prizren'de başlamıştır.
KF Teuta, KS Besa Kavajë formalarını giydikten sonra Giresunspor'un radarına takılan Vedat Muriç, 2014 yılında Türkiye kariyerine başlamıştır.
Burada iki yıl top koşturduktan sonra Gençlerbirliği'ne 500 bin euro bedelle transfer olan oyuncu, 2017-2018 ara transfer döneminde Çaykur Rizespor kadrosuna dahil olmuştur.
Türk vatandaşlığına sahip olan 1,94 boyundaki Vedat Muriç, forvet mevkisinde forma giymektedir. Muriç, sol ayağına hakimdir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle