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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
07.07.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

Vedat Muriç kimdir ve kaç yaşında? Hangi mevkide forma giyiyor?

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Vedat Muriç kimdir ve kaç yaşında? Hangi mevkide forma giyiyor?

Transfer gündeminin baş aktörleri arasında yer alan Vedat Muriç, hangi takımlarda oynadığı ve hangi mevkilerde forma giydiği ile araştırılan isimler arasında yer alıyor. Kariyerine Kosova'da başlayan ve Türkiye'de devam ettiren Vedat Muriç, Türk vatandaşlığı statüsünde yer alıyor. Peki, Vedat Muriç kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Adı Fenerbahçe, Galatasaray ve bazı Avrupa kulüpleriyle anılan Vedat Muriç, 24 Nisan 1994 tarihinde Yugoslavya topraklarında dünyaya gelmiştir. Kosova ve Arnavutluk kökenli futbolcu Vedat Muriç, futbola 2013 yılında ülkesinin takımı KF Liria Prizren'de başlamıştır.

KF Teuta, KS Besa Kavajë formalarını giydikten sonra Giresunspor'un radarına takılan Vedat Muriç, 2014 yılında Türkiye kariyerine başlamıştır.

Burada iki yıl top koşturduktan sonra Gençlerbirliği'ne 500 bin euro bedelle transfer olan oyuncu, 2017-2018 ara transfer döneminde Çaykur Rizespor kadrosuna dahil olmuştur. 

Türk vatandaşlığına sahip olan 1,94 boyundaki Vedat Muriç, forvet mevkisinde forma giymektedir. Muriç, sol ayağına hakimdir.

 

 

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