Vedat Muriç, formayı giydi! İşte Kosovalı golcünün ilk sözleri
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için uzun süre çaba harcadığı Vedat Muriç, sarı lacivertlilere imza attıktan sonra ilk kez Fenerbahçe formasıyla poz verip duygularını dile getirdi.
Sarı lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, kendi transfer haberini sunan Kosovalı golcü, "Muriç, Türkiye'nin en büyük ailesine katıldı. Kulübümüz golcü futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı." ifadelerini kullandı.
Vedat, "Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum, onurluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştuğum için mutluyum. İyi ki buraya geldim." sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.
Golcü oyuncu, sarı lacivertli takımda, 94 numaralı formayı giyecek.
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından transferi bu video ile duyurdu
“İyi ki“ 💛💙 #BizFenerbahçeyiz— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 8 July 2019
👉 https://t.co/XdXM2HZQKE pic.twitter.com/pJlLLTm8xf
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