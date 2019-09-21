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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
21.09.2019 - 23:25, Son Güncelleme:

Vedat Muriç: Derbide taraftarımıza bayram havası yaşatacağız

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Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Vedat Muriç, "Bu hafta çok çalışıp derbiye gideceğiz. Takımımız 3 puanı alacak kalitede. Taraftarlarımıza bayram havası yaşatacağız. Derbide gol atmak isterim herkes ister" dedi.

Süper Lig’in 5’inci haftasında Fenerbahçe, evinde MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Vedat Muriç, güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, "İlk golü yedikten sonra zorlandık ama ikinci yarı oyunun tamamen bizdeydi iyi mücadele ettik sonunda golde geldi. Mutluyuz önümüzde derbi var umarım iyi hazırlanıp derbiden 3 puanla döneceğiz" diye konuştu.

"Bireysel performansımı konuşmak istemiyorum” diyen Muriç, “Sonuçta takım kazanırsa birey ortaya çıkar. Elimden geldiği kadar takıma gol olsun asist olsun ne kadar katkı sağlarsam o kadar mutlu olurum" dedi.

"BURADA UZUN YILLAR OYNAYIP EFSANELERİ ARASINA YAZDIRMAK İSTİYORUM"
Fenerbahçe’de uzun yıllar oynamak istediğini söyleyen Muriç, "Dünyadaki her kulüp her scout her yerde futbolcu izliyor bunların olması normal. Geçen senede 10 hafta kala da Fenerbahçe ile ismim anılıyordu. Bu durum beni olumsuz etkilemez, daha büyük başarılar için motive ediyor. Benim öncelikli hedefim Fenerbahçe. Burada uzun yıllar oynayıp efsaneleri arasına yazdırmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"ONU TARTIŞMAYA GEREK YOK"
Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Muriç, "Emre ağabey performansını, kariyerini tartışmaya gerek yok. Sahada olması ekstra bir güç. Onun performansını görünce biz de ister istemez son damlamıza kadar mücadele etmeye çalışıyoruz. Emre ağabey kendini bu kulübün efsanelerine yazdırmış biri. Onun sahada olması büyük avantaj. Bize çok katkı sağlayacak, inşallah sakatlıksız bir sezon geçirir" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZA BAYRAM HAVASI YAŞATACAĞIZ"
Bu maçı atlattıklarını ve bunun motivasyon açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Muriç, "Bu hafta çok çalışıp derbiye gideceğiz. Takımımız 3 puanı alacak kalitede. Taraftarlarımıza bayram havası yaşatacağız. Derbide gol atmak isterim herkes ister. O sahada takımımım için ne kadar katkı sağlarsam mutlu olurum. İnşallah derbide gol bana da nasip olur" diye konuştu.

"FALCAO KENDİNİ KANITLAMIŞ DÜNYA ÇAPINDA BİR FORVET"
"Ben hiçbir zaman gol hedefi koymadım" diyen Muriç, "Hedefe ulaşırsam sonra kendimi rölantiye alacakmışım gibi hissediyorum. Elimden geldiği kadar atmaya çalışacağım. Falcao kendini kanıtlamış, dünya çapında bir forvet. Ben Fenerbahçe için o Galatasaray için ter döküyor" açıklamasında bulundu.

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Vedat Muriç: Derbide taraftarımıza bayram havası yaşatacağız

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