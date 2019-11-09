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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.11.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Vedat Muric atınca Fenerbahçe kazanıyor!

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Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforu Vedat Muric, gösterdiği etkili performansla kariyerinin en golcü başlangıcına imza attı.

Fenerbahçe'ye Çaykur Rizespor'dan transfer olan 25 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de bu sezon sahaya çıktığı 11 maçta 7 gol kaydetti. Bu rakam Muric'in kariyerinin en iyi başlangıcı olarak kayıtlara geçti.

Arnavutluk'ta Besa Kavaje ve Teuta Durres, Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor'da forma giyen Muric, hiçbir takımında bu kadar golcü bir başlangıç yapmadı.

Kosovalı santrfor, bu sezondan önce en iyi golcü girişini 2015-2016'da TFF 1. Lig'de Giresunspor formasıyla yaptı. Muric, söz konusu sezonun ilk 11 maçında 6 kez fileleri havalandırmış, sezonu da 17 golle tamamlamıştı.

- Fenerbahçe'nin en golcüsü

Vedat Muric, bu sezon 11 maçta da forma giydiği Süper Lig'de attığı 7 golle sarı-lacivertlilerin en skorer ismi oldu.

Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor ağlarını birer kez havalandıran Muric, Kasımpaşa karşısında da 2 penaltı golüyle takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.

Vedat Muric atınca Fenerbahçe kazanıyor


- Muric atamazsa kazanamıyor

Fenerbahçe, Vedat Muric'in gol atamadığı maçları kazanamıyor.

Muric, Süper Lig'de geride kalan 11 haftanın 6'sında gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe, 25 yaşındaki santrforunun fileleri havalandırdığı bu 6 maçtan da sahadan 3'er puanla ayrıldı.

Kosovalı golcünün sessiz kaldığı maçlarda ise sarı-lacivertliler, galibiyet yüz göremedi. Muric'in skor üretemediği 5 maçta Fenerbahçe, 2 beraberlik, 4 yenilgi ald

- 2019'un golcüsü

Vedat Muric, 2019 yılında şu ana kadar gösterdiği golcü performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kosovalı futbolcu bu yıl 34 resmi karşılaşmada 23 kez gol sevinci yaşadı. Çaykur Rizespor'la 17 maçta 12 kez fileleri havalandıran Muric, Fenerbahçe'yle de 11 karşılaşmada 7 gol kaydetti.

Muric, kulüp performansını Kosova Milli Takımı'na da taşıdı. Golcü futbolcu, Kosova'yla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda 6 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırdı. 

Vedat Muric atınca Fenerbahçe kazanıyor

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