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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.05.2019 - 20:08, Son Güncelleme:

Vedat Muriç açıkladı! Transfer...

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Vedat Muriç açıkladı! Transfer...

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Belki büyük bir iddiamız kalmadı ama yükselebileceğimiz her sıra bizim için önemli. O yüzden bu maçı kazanmak istiyoruz" dedi. Transferin gözdesi Vedat Muriç ise geleceğiyle alakalı olarak, "Transfer konusuna gelince bir maçımız daha var. O yüzden ben bu konuyla çok fazla ilgilenmiyorum. Zaten büyüklerimiz başkanlarımız hepsi ilgileniyor." diye konuştu.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig’in son haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı için hazırlıklarını Mehmet Cengiz Spor Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmandan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, yükselebilecekleri her sıranın kendileri için değerli olduğunu dile getirerek “Trabzonspor maçına odaklandık. Önemli bir maç. Ben bir teknik adam olarak bu maça futbol şöleni olarak bakmak istiyorum. Şehrimizin bu maçı kazanmak için tabii ki büyük istekleri var. Taraftarımızın bu isteğine sahadaki oyunumuz ile en iyi şekilde cevap vermek istiyoruz. Oyuncularım çalışmalarını aynı disiplinle sürdürüyor. Belki büyük bir iddiamız kalmadı ama yükselebileceğimiz her sıra bizim için önemli. O yüzden bu maçı kazanmak istiyoruz. Bunu bir derbi olarak nitelendirmek gerekiyor. İki takımın da kazanmak için elinden geleni yapacağı bir maç” diye konuştu.

"En iyisini ortaya koyacağız"

Rizespor taraftarının ligi mutlu bitirmesini istediklerini dile getiren Buruk, “Oyuncularıma da aynı şeyi söyledim. Biz bir futbol takımıyız. Saha içerisinde oynayacak oyuncularımız. Biz de Trabzonspor maçında en iyisini ortaya koyacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah kazanırız. Ligin sonunda taraftarımızın stattan mutlu bir şekilde ayrılmasına yol açarız” ifadelerini kullandı.

"Transfer görüşmeleri lig bitiminde yapılacak"

Transferlerin lig bittikten sonra netlik kazanacağını, görüşmeleri lig sonuna bıraktıklarını sözlerine ekleyen Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:
“Lig sonuna görüşmeyi bıraktık. Oyuncularla ilgili çalışmalar hem içeride hem dışarıda devam ediyor. Gelecek sezonun kadro yapılanması ile ilgili sportif direktörümüz ile çalışmalarımız devam ediyor. İçeride de birçok oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Onlarla da görüşmeler bu haftadan sonra ligin sonunda yapılacak. Bizim olmayan kiralık oyuncular var onlarla ilgili girişimler devam ediyor. Ama her şey lig bittikten sonra netlik kazanacak” şeklinde konuştu.

Muriç: "Sezonu üç puanla kapatmak istiyoruz"

Çaykur Rizespor’un golcü oyuncusu Vedat Muriç ise “Hafta boyunca iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bugünde taktiksel bir idmanımız var. Ligin son maçı olduğu için inşallah bizde Trabzonspor u mağlup ederek taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz ve sezonu 3 puan ile kapatmak istiyoruz. Her takım maçı kazanmak için oynuyor ama bizim avantajımız kendi seyircimizin önünde oynamamız. Kendi sahamızda iyi oynadığımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Transfer iddiası

Hakkında çıkan transfer iddialarını değerlendiren Muriç “Kendi performansım adına mutluyum. Gol olsun asist olsun hiç fark etmez, yeter ki takımıma katkı sağlayayım. Transfer konusuna gelince bir maçımız daha var. O yüzden ben bu konuyla çok fazla ilgilenmiyorum. Zaten büyüklerimiz başkanlarımız hepsi ilgileniyor. Benim için önemli olan performansım ve Trabzonspor maçı” dedi.

Vedat Muriç açıkladı Transfer...

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