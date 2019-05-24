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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.05.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Vedat İnceefe, Ümit Milliler'in aday kadrosunu açıkladı!

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Vedat İnceefe, Ümit Milliler'in aday kadrosunu açıkladı!

2021 yılında yapılacak olan U21 Avrupa Şampiyonası'nın 3. Eleme Grubu'nda yer alan Ümit Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve Kosova'yla oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vedat İnceefe, 7 Haziran'da İstanbul'da Arnavutluk ve 11 Haziran'da deplasmanda Kosova ile oynanacak maçlar için 25 kişilik kadro belirledi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 27 Mayıs Pazartesi günü toplanacak milli takımın aday kadrosuna şu isimler davet edildi:

Kaleci: Altay Bayındır (MKE Ankaragücü), İrfan Can Eğribayat (Adanaspor

Defans: Mert Yılmaz (Bayern Münih II), Murat Sağlam (Wolfsburg II), Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Mert Müldür (Rapid Wien), Alpay Çelebi (Beşiktaş), Kadir Kaan Özdemir (Konya Anadolu Selçukspor), Abdürrahim Dursun (1461 Trabzon), Can Beklan Coşkun (Greuther Fürth II)

Orta saha: Berkay Özcan (Hamburg), Mehmet Özcan (Eskişehirspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Cihan Kahraman (Union Berlin), Umut Güneş (Stuttgart II), Oğuz Kaan Güçtekin (Fenerbahçe), Muhayer Oktay (Beşiktaş), Ahmed Kutucu (Schalke 04), Ahmet Canbaz (Werder Bremen II), Yusuf Sarı (Olympique Marsilya II), Yunus Akgün (Galatasaray), Doğukan Sinik (Antalyaspor)

Forvet: İlker Yüksel (Greuther Fürth II), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam), Metehan Güçlü (Paris Saint Germain B) 

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Vedat İnceefe, Ümit Millilerin aday kadrosunu açıkladı

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