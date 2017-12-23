Vedat İnceefe peşini bırakmıyor

MUHAMMED her iki ayağını da çok iyi kullanıyor. Cezaalanı içinde onu durdurmak çok zor. Kendisini çok iyi saklıyor, bir anda boş alan bulup golünü atıyor. Muhammed’i izleyen milli takım hocaları onu hemen milli takıma çağırdı. Hem de sadece Alman vatandaşı olmasına rağmen. Türk Milli Takımının alt yapı hocalarından Vedat İnceefe, genç yeteneği Almanya’ya kaptırmamak için elini çabuk tuttu. İtalya’yla oynanan iki dostluk maçında özel izinle oynattı. Ocak ayında yine milli takım kampına davet etti. Ardından da Türk vatandaşlığına geçmesi için görüşmelere başladı.

HERTHA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Hertha Berlin, haziran ayında sözleşmesi biten Muhammed’i bırakmak istemiyor. Kulübün Sportif Direktörü Michael Preetz ile Hertha Teknik Direktörü Pal Dardai, Muhammed’in çok yetenekli bir futbolcu oluğunu ve onu mutlaka takımda görmek istediklerini çok kez basına açıkladı. Genç futbolcuyu Bundesliga’da birçok takım ve İngiliz Premier Ligi takımları da takibe aldı.





‘MİLLİ TAKIM HERKESİN HAYALİ’

Muhammed ise milli takıma çağrılmaktan ve büyük takımların kendisiyle ilgilenmesinden oldukça memnun. Milli takımda çok iyi arkadaşlıklar kurduğunu belirten Muhammed Enes Kiprit, şunları söyledi: “Milli takım hocaları bana çok sıcak davrandı. Her futbolcu en üst liglerde ve milli takımda oynamak ister. Ama benim için şimdilik önemli olan kendimi daha fazla nasıl geliştireceğim. Eksik yönlerimi nasıl güçlendiririm, ona bakıyorum. Çalışmalarımı sürdürüyorum. Hocalarımın verdiği programı uyguluyorum.”