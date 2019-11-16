Vedat İnceefe: "Merih Demiral'ın yeri İngiltere Premier Lig'dir..."

Millilerin teknik direktörü Vedat İnceefe, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) katılım hakkı elde etmesi ile hem A Milli Takım hem de Ümit Milli Takım'daki genç futbolcuların performansıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'ın 0-0 berabere kalarak EURO 2020'ye katılmayı garantilediği İzlanda maçını yorumlayan İnceefe, "Bizim için beraberlik yetiyordu. Önemli olan istediğimiz sonucu almaktı, bunu başardık. Böyle maçlar, stresli ve zordur. Psikolojisi yüksek ve sıkıntılı maçlardır. İki takım da gol yememe adına temkinli başladılar. İyi oyun olmadı ama istediğimizi aldık. Bizim istediğimiz son maça bırakmadan Avrupa Şampiyonası'na gitmekti." diye konuştu.

Vedat İnceefe, Ümit Milli Takım'dan A takıma gidebilecek kalitede 7-8 oyuncu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu başarılarımızın kalıcı olması lazım. Amacımız, uzun süre bekleyip Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası'na gitmek değil de her 2 senede bir bu organizasyonlarda olmak. Bunun için de gençlere yatırım yapmamız, onları ön plana itmemiz lazım. Artık bir jenerasyon kapanıp yenisi geliyor. Bu jenerasyonu en iyi şekilde adapte etmek gerek. Şenol Güneş hocamız da bu işleri çok iyi yapıyor. Merih Demiral, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı, Çağlar Söyüncü gibi genç oyuncular var. Bu isimlerin hepsi A Milli Takım'ı hak ediyor. Ümit Milli Takımımızda arkalarından gelecek daha 7-8 oyuncu var. Bu futbolcuları en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Kulüplerinde oynamaları lazım ki hoca bunları milli takıma davet ettiğinde en iyi verimi alabilsin."



- "Türkiye liglerinde santrforların yüzde 90'ı yabancı"



Vedat İnceefe, Türk futbolunda her mevkiden oyuncu yetiştiğini belirterek, santrfor sıkıntısını çözmek için kulüplere büyük iş düştüğünü dile getirdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Türk futbolunda golcü sıkıntısı yaşandığını söylemesiyle ilgili İnceefe, "Güven Yalçın 20 yaşında. Aynı yaşta Halil İbrahim Dervişoğlu var. Bu oyuncuların kendilerini biraz daha geliştirmesi lazım. Kulüplerin bu futbolculara yatırım yapması lazım. Türkiye liglerinde santrforların yüzde 90'ı yabancı. 'Altyapından oyuncu yetiştiremiyoruz.' diyoruz ama bunun için bir şey yapmamız, bir program uygulamamız gerek. Bunu da kulüplerin yapması lazım. Milli takım, performansı iyi olan oyuncuların kullanıldığı yer. Takımlarında bu oyunculara biraz daha önem verilirse bunlar olacak. Her mevkiden oyuncu çıkıyor. Neden santrfor çıkmasın." ifadelerini kullandı.



- "Güven Yalçın, Abdullah hoca zamanında biraz geri düştü"



Ümit Milli Takım Teknik Direktörü İnceefe, Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın Şenol Güneş döneminde çıkış yakaladığını ancak Abdullah Avcı zamanında geri düştüğünü söyledi.

Türk futbolunda hazırı kullanmaya alışıldığını savunan İnceefe, şöyle devam etti:

"Biz hazıra alışmışız. En büyük sıkıntıyı da burada yaşıyoruz. 'Hazırı orada var. Alalım ve performansını en iyi şekilde kullanalım.' diyoruz ama arkada bekleyenin hazır olması için bir çaba sarf etmiyoruz. Bu çabayı sarf etmemiz lazım. Güven Yalçın, Beşiktaş'ta 1 maçta 3 gol attı, performansı üst seviyeye yükseldi. Şenol hoca zamanındaydı. Şimdi Abdullah hoca döneminde biraz geri düştü. Bunun psikolojisini hazırlamak lazım. İlerideki nesil bunlar. Başka oyuncu yok."





- "Yurt dışına daha fazla oyuncu göndermeliyiz"



İnceefe, yurt dışına daha fazla oyuncu göndererek, futbolcuları daha kaliteli hale getirmeleri gerektiğini söyledi.

Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın ilk kez kendisi tarafından milli takıma alındığını hatırlatan 45 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, ilk defa benim zamanımda 18-19 yaş grubunda milli takıma geldi. Şu an bulundukları konumu hak ediyorlar. Çağlar, çalışmayı çok seven bir oyuncu. Cengiz de çok kreatif bir futbolcu. Yusuf Yazıcı, benim 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne götürdüğüm bir oyuncu. Bu üç futbolcu da ondan önce milli olmamışlardı. Bana göre hak ediyorlar. Çağlar ve Cengiz'in bir gün boş durduğunu zannetmiyorum. Sürekli kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Yusuf da Fransa'da iyi işler yapmaya başladı. Yurt dışına daha fazla oyuncu gönderip, daha da kaliteli hale getirmek lazım."

Çağlar Söyüncü'nün kaliteli bir futbolcu olduğunu dile getiren İnceefe, "Çağlar, yurt dışına giderken Almanya ve İspanya seçenekleri vardı. Ben Almanya'ya gitmesini söyledim. Orada sistemi öğrendi. Çok kötü oynadığı maçlar oldu ama hocası devam etti, diretti, oynattı ve arkasında durdu. Şimdi Almanya'da öğrendiği sistemi Premier Lig'de uyguluyor. Bana göre mükemmel bir futbolcu. İstek ve arzu hep üst seviyede. Oyundan kopmuyor, her an maçın içinde. Milli takıma böyle oyuncular lazım." değerlendirmesinde bulundu.



- "Merih'in yeri İngiltere Premier Lig'dir"



Vedat İnceefe, İtalya'nın Juventus takımında forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın İngiltere Premier Lig'e uygun olduğunu belirtti.

Merih Demiral'ı eski milli futbolcu Alpay Özalan'a benzeten İnceefe, "Merih'in motivasyonu 10 numara. Biraz daha yukarı çıkınca sıkıntı yaşıyor. 11 numara olunca problem oluyor. Alpay Özalan da öyleydi. Üst düzey motivasyonu vardı. İngiltere maçında bir İstiklal Marşı okuması vardır. Orada gözlerinden ateş çıkıyordu. Merih de aynı şekilde. Onu belli bir seviyede tutması lazım. Bunu da yaparsa Merih İtalya'nın her takımında oynar. Bana göre Merih Demiral'ın yeri İngiltere Premier Lig'dir. Premier Lig'de Merih buradan daha ön planda olur. Çağlar gibi adından söz ettireceğini düşünüyorum. Merih'in oyun sistemine uyan bir lig. Geriden oyun kurarken ayakları biraz daha iyi olursa müthiş olur. Bana göre tek eksiği bu." diyerek sözlerini tamamladı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!