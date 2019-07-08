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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
08.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Vedat derbisini de Fenerbahçe kazandı

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Vedat derbisini de Fenerbahçe kazandı

Yılan hikayesine dönen Vedat Muriqi transferinde son gülen Kanarya oldu.

Sarı lacivertlilerin başkan vekili Semih Özsoy, önceki gece evinde görüştüğü Kosovalı santrforu ikna etti. Fenerbahçe Vedat Muriqi’ye karşılık Rizespor’a, 3.5 milyon Euro artı dördü kiralık, biri bonservisiyle toplam beş oyuncu verecek.

FENERBAHÇE geçtiğimiz nisan ayı sonunda kulübüyle söz kestiği ancak daha sonra Galatasaray’ın da talip olmasıyla yılan hikâyesine dönen Çaykur Rizespor’un golcüsü Vedat Muriqi’nin transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertli yönetim, teknik direktör Ersun Yanal ve ekibinin ısrarla istediği Kosovalı forvet oyuncusunu, başkan vekili Semih Özsoy’un devreye girmesi sonucunda renklerine katmayı başardı. Daha önce de Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır için yarışan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki transfer rekabetinde kazanan taraf bir kez daha sarı lacivertliler oldu.

Comolli Rizespor yönetimini Özsoy da Muriqi’yi ikna etti

SARI lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli, önceki gün bir araya geldiği Çaykur Rizesporlu mevkidaşı Yılmaz Bal ile 3.5 milyon Euro para artı dört kiralık oyuncu ve genç kaleci Tarık Çetin’i bonservisiyle vermek koşuluyla anlaşmaya vardı. Comolli’nin Bal ile görüşmenin ardından başkan vekili Semih Özsoy, Vedat Muriqi ile menajeri Haluk Canatar’ı evinde ağırladı.

Daha önce yapılan görüşmelerde kariyeri açısından Galatasaray’a gitmesinin daha doğru olacağını ifade eden Muriqi, Özsoy’un çabalarıyla Fenerbahçe’nin 4 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Sarı lacivertlilerin Muriqi karşılığında Rizespor’a kiralık vereceği oyuncuların büyük olasılıkla kaleci Berke Özer, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin ve Mahsun Çapkan olması bekleniyor. Bu konu hafta içinde netleşecek.

Transfer açıklamasında ‘UEFA prosedürü’ vurgusu

F.Bahçe’nin açıklamasında, “Muriqi ve kulübüyle UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde anlaşma sağlanmıştır” denildi.

VEDAT Muriqi transferinin kesinleşmesinin ardından Fenerbahçe Kulübü’nün sosyal hesabından çarpıcı paylaşımlar yapıldı. Önce alev topu şeklinde bir görsel paylaşılarak, transfer açıklaması yapılacağı sinyali verildi. Ardından ‘Biz Fenerbahçeyiz’ hashtag’i ile transfer duyuruldu. Bu tweet birkaç saat içinde 63 bin beğeni ve 16 bin retweet aldı. Sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada da, ‘Vedat Muriqi konusunda, kulübü ve kendisiyle UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu renklerimize bağlanacaktır” denildi. ‘UEFA transfer prosedürü’ ifadesine özellikle yer verilmesi, “Galatasaray’a gönderme yapılıyor” yorumlarına yol açtı.

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