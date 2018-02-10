Ve UEFA'dan tarih alındı
2 sezon önce Avrupa Kupaları'ndan men cezası alan ve bir kez daha böyle bir yaptırım ile karşılaşmak istemeyen Galatasaray Kulübü, UEFA yetkilileri ile bir araya gelecek.
Galatasaray Kulübünün mevcut finansal, mali durumu, alacağı tedbirler, çözüm formüllerini sunmak adına sarı kırmızılı yönetim UEFA Finansal Fair Play komitesi ile görüşecek.
9 Mart’ta Nyon’da gerçekleşecek olan görüşmede yapılacak sunum için Galatasaray kulübünde çalışmalar başladı.
Nyon’daki görüşmeye Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Burak Elmas’ın katılması bekleniyor
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