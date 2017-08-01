Ve transfer bitti! Negredo bugün geliyor...

Ve Beşiktaş uzun zamandır peşinden koştuğu Alvaro Negredo’yu transfer etti...

Bonservisi Valencia’da bulunan İspanyol golcüyü alabilmek için 2 haftadır büyük çaba gösteren siyah beyazlı yönetim mutlu sona dün ulaştı. Yönetimin transferi bitirmesi için yetki verdiği menajer Ahmet Bulut dün gündüz saatlerinde İspanyol kulübünün binasına gitti ve yetkililerle son pürüzleri aşmak için bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin ardından yaşanan telefon rranfiğinin ardından Beşiktaş yöneticisi Umut Güner akşam saatlerinde apar topar İspanya’ya uçtu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILABİLİR

Valencia ve futbolcu ile son görüşmeleri yapan Güner transfere noktayı koyan isim oldu ve Negredo ile birlikte bugün İstanbul’a geleceği uçağa biletleri aldı.

İlk görüşmelerde Valencia’nın istediği 5 milyon Euro’luk bonservis bedelini yüksek bulan Beşiktaş yönetimi, Negredo’nun kulübünden alacağı yıllık 4.5 milyon Euro’yu futbolcuya ödeyerek bedelsiz kiralama teklifi ile gitti. Bu iki formülden hangisinin uygulandığı hakkında henüz net bir bilgi alınamazken bugün KAP’a bir bildirim yapılması ve detayların paylaşılması bekleniyor.