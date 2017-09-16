Ve taraftarıyla buluşuyor! Göztepe...

Lige Fenerbahçe karşısında aldığı 2-2 beraberlikle başladıktan sonra Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, Trabzonspor'u 3-2, Osmanlıspor'u ise 2-0 yendi. İlk 4 maçında 7 puanla tamamlayan Göztepe, averajla 6. durumda haftaya başladı.

Sezona Ümit Özat'la başladıktan sonra takımın başına Mesut Bakkal'ı getiren Gençlerbirliği ise 1 puan ve averajla son sırada yer alıyor.

Müsabaka için son antrenmanını bu akşam yapacak Göztepe'de sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ile Emre Can Coşkun yarın forma giyemeyecek.

Bornova Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Gençlerbirliği maçını hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

HASRET BİTİYOR

TFF 1. Lig play-off finalindeki olaylardan dolayı aldığı ceza nedeniyle iç sahadaki Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını seyircisiz oynayan ve cezasını tamamlayan Göztepe, yarınki müsabakada taraftarıyla buluşacak.

Statta portatif olarak yeni yapılan 3 bin 456 seyirci kapasiteli kuzey kale arkası tribünü de Göztepeli taraftarları ilk kez ağırlayacak. Bu bölüm için satışa çıkarılan tüm biletler satıldı. Müsabaka için satışına devam edilen çok az sayıda bilet kaldı.

SELÇUK ŞAHİN BU KEZ RAKİP

Göztepe'ye sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer olan ve sakatlığı nedeniyle ligde ilk 3 hafta forma giyemeyen Selçuk Şahin, ilk maçına geçen haftaki Osmanlıspor karşısında çıktı.

Tecrübeli futbolcu, şans bulması halinde yarın eski takımına rakip olacak. (Ajansspor)