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Ve Sinan’a izin çıktı

Yeni sezon öncesi iki kampa da götürdüğü genç oyuncudan beklediği verimi alamayan Tudor, ‘satılabilir’ raporu verdi. Artık Galatasaray yönetimi, Avrupa’ya gitmek isteyen Sinan Gümüş için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Ali Naci KÜÇÜK
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G.SARAY Teknik Direktörü Igor Tudor, Avusturya kampı sonrası yönetime verdiği raporda takımın son durumu hakkında geniş bilgiler verdi ve yapılması gerekenleri anlattı. ..

1- AVRUPA’ya gitmek isteyen Sinan Gümüş’ü takımda tutmak isteyen Tudor, hazırlık döneminde genç oyuncudan beklediği verimi alamayınca karar değiştirdi. Artık G.Saray, Sinan için teklif veren kulüplerle masaya oturacak.

2- YÖNETİM ‘futbolcu satmadan bek almak yok’ düşüncesindeydi. Ancak Tudor, Carole ve Linnes yetersiz, sol bek almalıyız” dedi. Sportif direktör Cenk Ergün, çalışmalara başladı.

3- TRANSFER edilen 7 futbolcunun da yabancı olması ve bazı yerlilerin gitmesi takımdaki yerli oyuncu sayısını azalttı. Bu nedenle, iki sezondur Eskişehir’e kiralanan Tarık Çamdal kalacak.

FEGHOULI’Yi BEKLİYOR

4- TUDOR, kulübü West Ham United ve kendisiyle söz kesilen ancak hala gelmeyen Feghouli’nin bir an önce getirilmesinin şart olduğunu söyledi.

5- FORVET ve stoper takviyesi, transfer listesinin alt sıralarına düştü. Tudor, ‘Şartların uygun olması ve Sinan Gümüş’ün satılması halinde bir forvete bir de defansa oyuncu alınmasını istedi.

Sinan GümüşGalatasaraygazetehaberleri
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