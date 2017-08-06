Ve Sinan’a izin çıktı

G.SARAY Teknik Direktörü Igor Tudor, Avusturya kampı sonrası yönetime verdiği raporda takımın son durumu hakkında geniş bilgiler verdi ve yapılması gerekenleri anlattı. ..

1- AVRUPA’ya gitmek isteyen Sinan Gümüş’ü takımda tutmak isteyen Tudor, hazırlık döneminde genç oyuncudan beklediği verimi alamayınca karar değiştirdi. Artık G.Saray, Sinan için teklif veren kulüplerle masaya oturacak.

2- YÖNETİM ‘futbolcu satmadan bek almak yok’ düşüncesindeydi. Ancak Tudor, “Carole ve Linnes yetersiz, sol bek almalıyız” dedi. Sportif direktör Cenk Ergün, çalışmalara başladı.

3- TRANSFER edilen 7 futbolcunun da yabancı olması ve bazı yerlilerin gitmesi takımdaki yerli oyuncu sayısını azalttı. Bu nedenle, iki sezondur Eskişehir’e kiralanan Tarık Çamdal kalacak.

FEGHOULI’Yi BEKLİYOR

4- TUDOR, kulübü West Ham United ve kendisiyle söz kesilen ancak hala gelmeyen Feghouli’nin bir an önce getirilmesinin şart olduğunu söyledi.

5- FORVET ve stoper takviyesi, transfer listesinin alt sıralarına düştü. Tudor, ‘Şartların uygun olması ve Sinan Gümüş’ün satılması halinde bir forvete bir de defansa oyuncu alınmasını istedi.