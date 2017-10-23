Ve Sergen Yalçın bombası! Dönüyor...

9 haftada 7 puan alarak Osmanlıspor ile birlikte ligin dibine çakılan Konyaspor’da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın görevine son verildi. Ancak geçtiğimiz yıl ligde fırtına gibi esen ve Türkiye Kupası’nı kaldıran Konyaspor camiasında sinirler hâlâ gergin.
Taraftar istifaya da davet ettiği yönetimden acil operasyon bekliyor. Konyaspor yönetimi ajandasından yabancı teknik direktör seçeneğini kaldırdı. Listede 3 yerli hocanın ismi var.
Konyaspor’un yönetim binası koridorlarında konuşulanlara göre bu isimler; Sergen Yalçın, Ertuğrul Sağlam ve Hamza Hamzaoğlu. Yönetimin üç isimle de dün itibariyle temasa geçtiği gelen bilgiler arasında. (Skor)