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Ve Sergen Yalçın bombası! Dönüyor...

Konyaspor’un yeni teknik direktörü kim olacak? Mustafa Reşit Akçay’ın yerine 3 aday var! Ve en büyük favori de Sergen Yalçın...

Hürriyet Haber
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9 haftada 7 puan alarak Osmanlıspor ile birlikte ligin dibine çakılan Konyaspor’da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın görevine son verildi. Ancak geçtiğimiz yıl ligde fırtına gibi esen ve Türkiye Kupası’nı kaldıran Konyaspor camiasında sinirler hâlâ gergin.

Taraftar istifaya da davet ettiği yönetimden acil operasyon bekliyor. Konyaspor yönetimi ajandasından yabancı teknik direktör seçeneğini kaldırdı. Listede 3 yerli hocanın ismi var.

Konyaspor’un yönetim binası koridorlarında konuşulanlara göre bu isimler; Sergen Yalçın, Ertuğrul Sağlam ve Hamza Hamzaoğlu. Yönetimin üç isimle de dün itibariyle temasa geçtiği gelen bilgiler arasında. (Skor)

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