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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burak COŞAN
23.04.2018 - 20:09, Son Güncelleme:

Ve Şenol Güneş'e müdahale eden doktor açıkladı! 'Güneş bize geldiğinde...'

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Ve Şenol Güneş'e müdahale eden doktor açıkladı! 'Güneş bize geldiğinde...'

Olaylı maçta başına isabet eden yabancı madde sonrasında, başına atılan 5 dikişle hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e kaldırıldığı hastanede müdahale eden doktora ulaştık. Prof. Dr. Yunus Aydın, “Şenol Güneş pimpirikli adamdır. Kafasında bir şey yokken stapler attırmaz. Burada benim gördüğüm saçlı deri içinde kan vardı” dedi.

SON günlerin en çok tartışılan konularının başında Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olaylar geliyor. Olaylar esnasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kafasına yabancı madde isabet etmesi ve Güneş’in kafasına dikiş atılıp hastaneye kaldırılması ise konuyu çok farklı bir boyuta taşıdı. Bir kısım kafada kan görmediğini ve dikişlik bir durum olmadığını iddia ederken, bir kısım ise bunun gerçek dışı olduğunu söylüyor. Herkesin bir yorum yaptığı konuda Güneş’e, Fulya Acıbadem Hastanesi’nde ilk müdahaleyi yapan Prof. Dr. Yunus Aydın’a Hürriyet gazetesi ulaştı.

Güneş’in kafasında gerçekten bir yara olup olmadığını sorduğumuz Aydın, Hastayı beyin cerrahisi yönünden değerlendirdiğini ifade etti ve şunları söyledi: “O düzeyde cildi kesse bile ciddi bir şey olması mümkün değil. Yani hayati bir durum olamaz. Orada bir kesi var. Bu fotoğraflarda belli oluyor. Ama saçlı derinin içindeydi. 5 tane de stapler (zımba) vardı.”

"ATAR DAMAR KESİLİRSE ÇOK KAN AKAR"
Aydın’a, bu kez ‘Böyle kafaya alınan bir darbede oluk oluk kan akar mı’ diye sorduk. Aydın, “Kafa derisi en kanlı bölgelerdendir. Kan akışı damarın çapına bağlıdır. Eğer kontüzyon (ezilme, örselenme) denilen şekilde olursa çok büyük kan akmaz. Eğer atar damar kesilirse çok fazla kan akar” şeklinde cevap verdi.

Staplerin (zımba) hastanelerinde atılmadığını, ilk müdahalenin statta yapıldığını belirten Aydın, “Stapleri doktor Sarper bey (Sarper Çetinkaya) atıyor. Ben konuyu beyin cerrahisi yönünden değerlendirdim. Normal bir deriye stapler atmak... Bunu hoca yaptırır mı, bu olur mu, ben düşünemiyorum. ‘Kafanda hiç bir şey yok. Ben sana senaryo için stapler atıyım’ desem kabul eder misin? Ben kabul etmem. Şenol hoca da etmez. Şenol hocayı ben tanıyorum. Kafasında hiçbir şey yokken kafasına stapler attırmaz. Hoca pimpirikli adamdır” diye konuştu.

"SAÇLI DERİ İÇİNDE KAN VARDI"
Şenol Güneş’in hemşehrisi olduğunu ve daha önce de Güneş’i belinden ameliyat ettiğini belirten Yunus Aydın’a tekar sorduk. ‘Sizin bu anlattığınızdan Şenol Güneş’in kafasında bir kesik vardı. Damara gelmediği zaman zaten saçlı deri olduğu için öyle kan gözükmemesi doğaldır. Doğru mu anlıyoruz? Aydın bu soruya da şöyle cevap verdi:

“Yara varsa kan gözükmemesi olmaz. Öyle yara vardır ki damar çok büyük açılır kan alnından akar. Öylesi de vardır ki sadece saçlı derinin içinde kalır. Burada benim gördüğüm saçlı deri içinde kan vardı. “

 

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