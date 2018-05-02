Ve Sangare açıkladı! Milli Takım...
Nazım Sangare, milli takım tercihi hakkında konuştu! Türkiye'nin de ilgilendiği Antalyaspor'un 23 yaşındaki sağ beki, Mayıs ayında Gine Milli Takımı ile bir araya geleceğini ve kararını vereceğini söyledi.
Gine basınına konuşan Sangare, "Alman ve Türk pasaportuna sahibim. Baba tarafından Gineliyim. Her ne kadar annemin ülkesi olan Türkiye de ilgisini ifade etse de, Gine'nin benimle somut bir şekilde ilgilenen ilk ülke olduğunu söylemeliyim. Çok mutluyum, ailem de öyle. İşlerin içsel olarak nasıl gittiğini görmek için Mayıs ayı sonundaki milli takım toplantısına geleceğim. Dürüst olmak gerekirse, çok motiveyim. Bu programın ardından kararımı vereceğim. Hayal kırıklığına uğrama niyetim olmadığını vurgulamak isterim" dedi.
Öte yandan Nazım'ın annesi ve babası da daha önce Gine Futbol Federasyonu ile bir araya gelerek, Antalyaspor'un sağ beki hakkında görüşmüştü.(Ajansspor)
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