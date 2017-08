Ve Şampiyon Fenerbahçe

League of Legends Şampiyonluk Ligi 2017 Türkiye Büyük Finali’nde kazanan takım, 19 Ağustos’ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenen görkemli finalle belirlendi.

Riot Games Türkiye tarafından bu yıl beşinci kez gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en büyük spor etkinliklerinden birine dönüşen 2017 Türkiye Büyük Finali’nin şampiyonu, BAUSuperMassive eSports’u 3-0’lık skorla mağlup eden 1907 Fenerbahçe Espor oldu. Daha önce final tecrübesini defalarca yaşamış bir rakibe karşı mücadele etmesine rağmen oynadığı maçlarda üstünlüğü elden bırakmayan 1907 Fenerbahçe Espor, kurulduğu ilk yılda şampiyon olma başarısını gösterdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren izleyicilerin kapı önünde uzun kuyruklar oluşturduğu League of Legends 2017 Türkiye Büyük Finali, 12 binden fazla League of Legends ve espor tutkununu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bir araya getirirken, canlı yayınlarla 1 milyondan fazla izleyiciyi ekran başına topladı. Her yıl düzenlenen büyük şovlarla da adından söz ettiren TBF 2017, bu yıl Türkiye’de esporun 5 yılı temasının işlendiği etkileyici bir açılış şovuyla renklendi.

Bora Koçyiğit: “Türkiye’nin En Büyük Spor Etkinliklerinden Birine İmza Attık”

Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit, League of Legends Şampiyonluk Ligi 2017 Türkiye Büyük Finali’nde yaşanan mücadeleyi şu sözlerle değerlendirdi:

“League of Legends Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali organizasyonumuzun 5. yılında, espor tutkunlarıyla bir kez daha bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Şampiyonluk Ligi’nin zirvesinin belirlendiği 2017 Türkiye Büyük Finali’nde sadece Türkiye’nin bugüne dek gördüğü en büyük espor etkinliğine imza atmakla kalmadık, Türk sporunun en büyük organizasyonlarından birini gerçekleştirdik. Başta TBF 2017’nin ana sponsorluğunu üstlenen Ülker ve Vestel olmak üzere, sponsorlarımız İş Bankası Maximum Kart, MediaMarkt, Migros ve Gilette’e bu dev organizasyona verdikleri destek için teşekkür ediyorum.”

Türkiye’de esporun son 5 yılda son derece önemli bir mesafe kaydettiğinin de altını çizen Koçyiğit, şu bilgileri paylaştı:

“Riot Games Türkiye olarak, son 5 yıldır ülkemizde espor kavramının gelişimi için çalışıyoruz. Türkiye’deki gençlerin yoğun ilgisiyle bu çabalarımızın karşılığını kısa sürede almayı başardık. Dünyada hızla yaygınlaşan, strateji, refleks ve takım oyununa dayalı bu yeni mücadele biçimini, tıpkı dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi on binleri salonlarda ve stadyumlarda, milyonları ekran başında buluşturan dev bir akıma dönüştürdük. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi Türkiye’nin köklü spor kulüplerini de ağırlayan bu organizasyon, adına yakışır şekilde ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden şampiyonlar yetiştirdi. Tüm sezon boyunca centilmence ve profesyonelce mücadele eden takımlara, bu güzel hayali gerçeğe dönüştürmek için emek verenlere ve bize olan desteklerini bir an olsun esirgemeyen League of Legends ve espor tutkunlarına teşekkür ediyorum. Ülkemizi Çin’deki dünya şampiyonasında temsil edecek olan TBF 2017 Şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor’u tebrik ediyorum. İnanıyorum ki orada da büyük başarılara imza atacaklar ve uluslararası mücadelelerde bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edecekler.”

Şampiyon 1907 Fenerbahçe Espor Çin Yolcusu

Bu yıl TBF 2017 Şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor, Çin’de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası ön eleme sürecinde Türkiye’yi temsil ederek, dünyanın diğer bölgelerinden gelen takımlarla elemelerden çıkmak için mücadele edecek. Elemelerden başarıyla çıkabilirse Dünya Şampiyonası gruplarına katılma şansına sahip olacak.