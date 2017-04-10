Ve şampiyon FaZe Clan

Finalde FaZe Clan ile Astralis üç maçlık seride karşı karşıya geldi. Rakibini 2-1 yenen FaZe Clan StarSeries i-League Season 3’te şampiyonluğunu ilan etti.
FaZe Clan şampiyonluk sonrası 125 bin dolarlık büyük ödülün de sahibi olurken, ikinci olan Astralis ise 50 bin dolar kazandı.
Turnuvada ilk 10 sırayı alan takımlar ne kadar kazandı?
1.FaZe Clan – $125,000
2.Astralis – $50,000
3.Natus Vincere – $25,000
4.HellRaisers – $25,000
5.fnatic – $10,000
6.CLG – $10,000
7.G2 – $10,000
8.North – $10,000
9.Immortals – $6,000
10.SK – $6,000