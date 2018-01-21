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Ve sahne Sergio Agüero'nun

Premier Lig'in lideri Manchester City, 24. hafta mücadelesinde sahasında Newcastle United'ı konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Hürriyet Haber
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Manchester City ile Newcastle United ligin 24. haftasında kozlarını paylaştı.

İlk yarıda karşılıklı ataklar olsa da City'nin etkin oyunu hakimdi. Sergio Agüero 34. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da ev sahibi ekibi etkili oyununu sürdürdü. Manchester City dakikalar 63'ü gösterdiğinde penaltı kazandı. Kun Agüero topun başına geçti ve golünü atarak skoru 2-0 yaptı. Konuk ekip bu golden 3 dakika sonra Jacob Murphy'nin golü ile aradaki farkı 1'e indirdi.

83. dakikada Sergio Agüero yine sahneye çıktı. Yıldız futbolcu kendisnin ve takımının 3. golünü kaydederek skoru belirledi.

Manchester City 65 puanla liderliğini sürdürüyor.

FutbolPremier League

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