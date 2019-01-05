Ve Robinho, Medipol Başakşehir'e imzayı attı
Süper Lig'de ilk yarıyı zirvede bitiren Medipol Başakşehir, Sivassporlu futbolcu Robinho'yu devre arasında kadrosuna kattı. Brezilyalı yıldız için imza töreni düzenlendi.
İşte Göksel Gümüşdağ'ın sözleri;
"Sivasspor başkanı başta olmak üzere Sivasspor yönetimine ahlaki ve sportif duruşundan dolayı teşekkür ediyorum. Robinho ile beraber olmaktan dolayı mutluyuz. 5 yıldır istikrarlıyız. Sürekli zirveyi zorluyoruz. Kurumsal anlamda farklı davranan bir kulübüz. Bunu da Robinho çok iyi hissetti ve gördü. Zirve yarışımızda onun da katkı sağlayacağını düşündüğümüz için bu transferi gerçekleştirdik. Hayalleri gerçeğe dönüştüreceğimize inanıyoruz."
ROBİNHO'NUN AÇIKLAMASI
"Başakşehir'e hayallerimi gerçekleştirmeye geldim. En büyük gerekçe şampiyonluk istememdi. Takım zaten çok önemli oyuncularla kurulu, onların bir parçası olduğum için mutluyum"
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