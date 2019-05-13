Ve Roberto Soldado uçuşa geçti
Ligin ilk yarısında Galatasaray maçında aldığı 6 maçlık cezanın ardından bir türlü istenen seviyeye gelemeyen Roberto Soldado uçuşa geçti!
Son olarak Akhisarspor ağlarını havalandıran İspanyol santrfor, son 8 maçta 5 gole ulaştı.
Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Süper Lig’in ilk yarısında oynanan Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart sonucunda 6 maç ceza almıştı. Bu tarihten itibaren bir türlü istenen seviyeye gelemeyen tecrübeli futbolcu, son dönemde sergilediği performans ile parmak ısırttı.
Soldado, önceki gün Akhisarspor karşısında alınan 2-1’lik galibiyette rakip fileleri bir kez havalandırma başarısı gösterirken, son 8 maçta ise 5 gole ulaşarak takımını sırtladı.
Yönetimle masaya oturacak
Gelecek sezon için “İlk tercihim Fenerbahçe olacak” diyen Soldado ile Fenerbahçe Yönetimi, önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirecek.
Sarı-Lacivertliler’de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve takımda kalmaya sıcak bakan 33 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme önerilecek. Yönetimin hedefi ise İspanyol santrfora transfer dönemi açılır açılmaz imzayı attırmak.
Roberto Soldado, Permier Lig'de Tottenham forması da giymişti...
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