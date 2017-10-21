Ve Real Madrid zirveye kuruldu! Euroleague'de...

Konuk ettiği Rus temsilcisi CSKA Moskova'yı 82-69 mağlup eden eflatun-beyazlılar, 2'de 2 yaparak averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Deplasmanda karşılaştığı İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımını normal süresi 80-80 sona eren maçta uzatmada 92-86 yenen Fenerbahçe Doğuş, ilk galibiyetini alarak averajla 8. sıraya çıktı.
İspanya'da Valencia'ya 78-71 yenilen Anadolu Efes, üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı ve averajla 15. sıraya geriledi.
THY Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları 24-25 Ekim tarihlerinde yapılacak.
- Sonuçlar
THY Avrupa Ligi'nde ikinci haftada alınan sonuçlar şöyle:
Maccabi FOX (İsrail) - Baskonia (İspanya): 74-68
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Brose Bamberg (Almanya): 93-83
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Fenerbahçe Doğuş: 86-92
Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 82-69
Khimki (Rusya) - Zalgiris (Litvanya): 85-77
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Barcelona Lassa (İspanya): 90-82
Olympiakos (Yunanistan) - Unicaja Malaga (İspanya): 80-75
Valencia (İspanya) - Anadolu Efes: 78-71
- Puan durumu
Real Madrid 2 0 170 143 27
Maccabi FOX 2 0 162 139 23
Olympiakos 2 0 155 139 16
Khimki 2 0 160 147 13
Barcelona Lassa 1 1 180 161 19
Kızılyıldız MTS 1 1 166 160 6
Valencia1 1 148 146 2
Fenerbahçe Doğuş 1 1 147 148 -1
CSKA Moskova 1 1 162 166 -4
Unicaja Malaga 1 1 143 147 -4
Zalgiris1 1 155 161 -6
Panathinaikos Superfoods 1 1 164 181 -17
AX Armani Exchange Olimpia Milan 0 2 164 173 -9
Baskonia0 2 132 149 -17
Anadolu Efes 0 2 145 166 -21
Brose Bamberg 0 2 154 181 -27