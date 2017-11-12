Ve Oğuzhan için teklif geldi! Menajer...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan Özyakup için teklifleri değerlendirme aşamasına gelen Beşiktaş'a ilk teklif menajerler aracılığıyla Everton'dan geldi.

İngiliz ekibinin milli oyuncuyla ilgilendiği ve görüşmelerde bulunmak için resmi yetki belgesi istendi. Beşiktaş yönetimi Oğuzhan ve menajeri ile görüşme yapılabilmesi için Everton'a belgeyi verdi. İki taraf arasında yapılacak görüşmelerden bir anlaşma çıkarsa, siyah-beyazlılarda Oğuzhan için rakamı belirleyecek.

Teklifi İngiltere'den değerlendiren Daily Star gazetesinden Simon Mulloch, "Everton. 4-5-1 sistemiyle oynuyor ancak halen gol yollarında zorlanıyor. Rooney'yi kullanmakta da zorlanıyorlar, Oğuzhan takımı ayağa kaldırabilir" yorumunu yaptı. (Fotomaç)