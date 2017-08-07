Ve Lucescu, Arda ile görüşüyor! Dev zirve...

Hakan'la yaptığı konuşmada, "Sen Milli Takım oyuncu grubu içinde en önemli oyunculardan birisin. Kaliteni ve saha içindeki varlığını çok iyi biliyorum" dediği öğrenildi.

Tayfur Havutçu ile biraber Hakan'la uzun süren bir konuşma yapan Lucescu, daha sonra Inter'e kiralık olarak giden Emre Mor ile biraraya geldi ve kendisiyle tıpkı Hakan'la yaptığı gibi uzun süre yüz yüze görüştü. Roma'da da Cengiz Ünder ile biraraya gelecek olan

Lucescu'nun futbolcularla yaptığı konuşmada her türlü konuyu masaya yatırdığı ve kendilerine, "Herşeyi çekinmeden anlatın. Hakkınızda etraflıca bilgi sahibi olmak istiyorum" dediği gelen haberler arasında.

SIRADA ALMANYA VAR

İtalya'daki temaslarını bitirdikten sonra, Almanya'ya geçecek olan Lucescu burada da Yunus Mallı, Nuri Şahin, Kaan Ayhan, Ömer Toprak, Çağlar Söyüncü ve Milli Takıma alınması muhtemel gençlerle biraraya gelecek, Rumen hoca daha sonra İspanya'ya geçecek

ARDA ZİRVESİ PERŞEMBE GÜNÜ

Makedonya ile yapılan özel maçtan sonra döndükleri Slovenya'daki kampında düzenliği basın toplantısında, "Milli Takımı bıraktım" diyen Arda Turan ile Lucescu zirvesi ise büyük ihtimalle Perşembe günü gerçekleşecek.

İspanya'da oynayan Arda Turan, Emre Çolak ve Enes Ünal ile görüşecek olan Lucescu'nun hafta sonunda İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

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