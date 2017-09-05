Ve Junuzovic bu kez bitiyor! Trabzonspor...

Uzun bir süredir 10 numara transferini bitirmek için çalışan Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor... Milan'ın Jose Sosa'yı bırakmaması nedeniyle büyük şoy yaşayan Bordo-Mavililer rotayı yeniden Almanya'ya zevirdi. Yönetim, Werder Bremen'li Zlatko Junuzovic'i bu kez kadroya katmak için kolları sıvadı.
DÜN SABAH BREMEN'E GİTTİ
Başkan Muharrem Usta, Avusturyalı yıldızın transferi için dün Almanya'ya gitti. 11.30'da Bremen havalimanına ulaşan Usta hemen Alman kulübünün yetkileri ile transfer pazarlıklarına start verdi.
SON TEKLİF 6 MİLYON EURO
Trabzon'un Junuzovic için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, Werder Bremen'in ise 8 milyon Euro istediği öğrenildi. Muharrem Usta'nın bu kez yıldız futbolcuyu bitirmeye kararlı olduğu belirtildi.
ÇARŞAMBA İMZALAR ATILIR!
Daha önce yıldız futbolcuyla 3 milyon Euro garanti ücret karşılığında 3 yıllık anlaşma sağlayan Trabzonspor eğer Werder Bremen'le pürüzleri de çözerse çarşamba günü resmi imzaların atılması bekleniyor. (Takvim)