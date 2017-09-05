Ve Junuzovic bu kez bitiyor! Trabzonspor...

Uzun bir süredir 10 numara transferini bitirmek için çalışan Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor... Milan'ın Jose Sosa'yı bırakmaması nedeniyle büyük şoy yaşayan Bordo-Mavililer rotayı yeniden Almanya'ya zevirdi. Yönetim, Werder Bremen'li Zlatko Junuzovic'i bu kez kadroya katmak için kolları sıvadı.

​DÜN SABAH BREMEN'E GİTTİ

Başkan Muharrem Usta, Avusturyalı yıldızın transferi için dün Almanya'ya gitti. 11.30'da Bremen havalimanına ulaşan Usta hemen Alman kulübünün yetkileri ile transfer pazarlıklarına start verdi.

SON TEKLİF 6 MİLYON EURO

Trabzon'un Junuzovic için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, Werder Bremen'in ise 8 milyon Euro istediği öğrenildi. Muharrem Usta'nın bu kez yıldız futbolcuyu bitirmeye kararlı olduğu belirtildi.

​ÇARŞAMBA İMZALAR ATILIR!

Daha önce yıldız futbolcuyla 3 milyon Euro garanti ücret karşılığında 3 yıllık anlaşma sağlayan Trabzonspor eğer Werder Bremen'le pürüzleri de çözerse çarşamba günü resmi imzaların atılması bekleniyor. (Takvim)