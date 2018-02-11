Ve Inter kazanmayı hatırladı! 8 maç sonra...
Inter ile Bologna, İtalya Ligi’nin 24.haftasında kozlarını paylaştı.
Giuseppe Meazza’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1 kazandı. Inter, 8 maç aradan sonra galip gelmeyi başarırken, Bologna maçı 9 kişi bitirdi.
Mücadelede Inter’e galibiyeti getiren golleri 2.dakikada Eder ile 63.dakikada Yann Karamoh atarken, Bologna’nın tek golünü 25.dakikada Rodrigo Palacio kaydetti. Ayrıca konuk ekipte İbrahima Mbaye 68, Adam Masina da 90.dakikada kırmızı kart gördü.
Uzun bir aradan sonra Inter 3 puan yüzü gördü
Alınan bu galibiyetin ardından Luciano Spalletti yönetimindeki Inter 48 puanla 3.sıraya yerleşirken, Roberto Donadoni ve öğrencileri ise 27 puanla 13.sırada kaldı. Inter bir sonraki maçını deplasmanda Genoa ile oynayacak. Bologna da evinde Sassuolo’yu konuk edecek. (Ajanspor)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle