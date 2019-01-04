Ve geri dönüyor! Simon Kjaer...
Fenerbahçe'nin eski yıldızından flaş haber...
Serdar Aziz'in takımdan ayrılacak olmasıyla stoper mevkiinde boşluk yaşayacak olan Galatasaray, bu bölgeye kamp başlamadan transfer yapmak istiyor.
Sevilla'dan Simon Kjaer'i transfer etmek isteyen Galatasaray, yıldız oyuncu için Rodrigues'ten gelecek para ile kesenin ağzını açacak.
PARA RODRİGUES'DEN GELECEK
Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan ekini Al Ittıhad'a satan Sarı-Kırmızılılar, bu transferden yaklaşık 10 milyon Euro gelir elde edecek.
Cimbom'un Danimarkalı milli stoperin transferi için izleyeceği yol haritası da belli oldu.
MASAYA OTURACAKLAR
Oyuncunun menajeriyle 3. kez masaya oturacak olan Galatasaray, 29 yaşındaki futbolcunun kulübüne 5 milyon Euro, kendisine ise yıllık 2 milyon Euro'dan olmak üzere 3 senelik sözleşme teklif etmesi bekleniyor.
Sarı-Kırmızılılar, Rodrigues transferinin gerçekleşmesinin ardından Kjaer için resmi girişimlere başlayacak. Simon Kjaer'in de Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. (Ajansspor)
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